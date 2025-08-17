Colpito da un fulmine nel Teramano, 15enne ricoverato in gravissime condizioni

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, in località Coppo a Crognaleto, in provincia di Teramo. Il giovane è stato raggiunto dalla saetta durante un violento temporale. A lanciare l’allarme è stato il padre. Il 15enne è stato elitrasportato in gravissime condizioni all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il giovane è stato raggiunto dalla saetta durante un violento temporale che ha interessato nelle scorse ore le aree interne dell'Abruzzo. A lanciare l'allarme e a richiedere sul posto l'intervento del personale sanitario del 118 è stato il padre del ragazzo.

Il 15enne è stato immediatamente stabilizzato sul posto, quindi è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il giovane si trova ricoverato nel Reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. A quanto si apprende, il fulmine che ha colpito il 15enne si è abbattuto non lontano dalla zona di Monte di Mezzo, nei pressi del Lago di Campotosto.

Le operazioni di soccorso, condotte dal tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo a bordo dell'elisoccorso dell'Aquila, sono state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni atmosferiche e da una violenta grandinata.

Sempre nella giornata di oggi il Soccorso alpino è intervenuto in soccorso di una donna ferita a una gamba a Campo Felice e di due alpinisti bloccati sul Gran Sasso per il maltempo.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 16 agosto, sei bagnanti sono rimasti leggermente feriti in seguito alle scariche elettriche che si sono abbattute sulla zona delle Saline a Palinuro (Salerno).

E anche due settimane fa, sulla spiaggia di Pontedoro a Piombino, nel corso di un violento temporale, un uomo di 70 anni era stato colpito da un fulmine. Il suo cuore si era fermato ed era ripartito dopo circa 30 minuti, grazie alle manovre dei soccorritori. Era stato quindi trasportato in ospedale.