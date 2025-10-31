Colpisce l’ex a colpi di pietra in faccia in strada e attacca la polizia che la soccorreva: 35enne arrestato

Dopo l’aggressione in strada a Catania, il 35enne non si era affatto allontanato ma assisteva da lontano ai soccorsi e non ha esitato a scagliarsi nuovamente contro la donna appena si è reso conto che questa aveva ripreso conoscenza. La donna ricoverata con frattura del naso e un trauma cranico.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Catania con l’accusa di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito la ex in strada a colpi di pietra in faccia ed essersi scagliato contro gli agenti intervenuti per soccorrere la donna. La terribile scena di violenza davanti a decine di passanti in via Velo, nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo.

Sono stati proprio i testimoni della brutale aggressione alla donna ad allertare le forze dell’ordine facendo scattare l’intervento di una volante inviata subito sul posto dalla sala operativa della polizia. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul luogo dell’aggressione, si sono trovati davanti alla ragazza sotto shock e con il volto completamente insanguinato. Mentre chiedevano l’intervento di un’ambulanza del 118 per la donna, che poi è stata portata in ospedale, hanno identificato anche l’aggressore segnalato sempre dai testimoni.

Il 35enne infatti non si era affatto allontanato ma assisteva da lontano ai soccorsi. Nonostante la presenza dei poliziotti, l’aggressore non ha esitato a scagliarsi nuovamente contro la donna appena si è reso conto che questa aveva ripreso conoscenza. Bloccato dagli agenti, ha opposto una strenua resistenza ai poliziotti che stavano facendo da scudo alla donna e nel tentativo di divincolarsi ha colpito anche uno di loro con una spallata al petto.

Per questo infine è stato caricato a forza all’interno dell’auto di servizio e arrestato per lesioni gravi e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 35enne quindi è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, prima dell’arrivo della polizia, l’uomo si era accanito sulla ex colpendola ripetutamente con calci e pugni e poi al volto con una pietra afferrata da terra, provocandole la frattura del naso e un trauma cranico. A fermare l’aggressione alcuni passanti tra cui alcuni che hanno bloccato il 35ene e altri che avrebbero provato ad aiutare la donna ormai inerme a terra dopo la violenza del compagno.