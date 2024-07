Colata di fango piomba sull’A5 Monte Bianco, auto della polizia si schianta: agenti feriti e tratto chiuso

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi sull’autostrada A5 Aosta Monte Bianco quando una colata di fango e detriti è piombata giù sulla carreggiata, ostacolando il passaggio dei mezzi all'altezza del comune di Villeneuve. Una pattuglia della polizia di frontiera che stava attraversando il tratto interessato dal dissesto nei minuti successivi è stata coinvolta direttamente ed è finita fuori strada. Sono stati gli stessi poliziotti, feriti ma in maniera non grave, a uscire dal mezzo e a bloccare la circolazione per evitare altri incidenti.

L’allarme è scattato poco prima delle 6.30 di oggi, venerdì 26 luglio, lungo la carreggiata Nord in direzione Monte Bianco, all’altezza del km 130. Secondo quanto ricostruito finora, la pattuglia della polizia di frontiera era diretta al traforo del Monte Bianco per prendere servizio quando si è trovata davanti la colata di detriti e fango che aveva invaso la carreggiata. Uscita dalla galleria di Villeneuve, la vettura di servizio infatti si è trovata l'autostrada completamente sbarrata dal fango e ha sbandato per evitarla, finendo per schiantarsi fuori strada.

I tre poliziotti a bordo sono rimasti feriti ma in maniera lieve, così sono immediatamente usciti dal mezzo, e fermato il traffico oltre ad avvertire i colleghi per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici della società autostradale Rav, oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. Gli agenti sono stati portati in pronto soccorso per le verifiche del caso ma fortunatamente sono state diagnosticate solo lievi contusioni.

Il tratto autostradale della A5 quindi è stato chiuso al traffico tra Aosta Ovest e Morgex. Per coloro che sono diretti verso Courmayeur è stata istituita l'uscita obbligatoria al casello di Aosta Ovest con percorso obbligato verso la strada statale 26, dove sono segnalate lunghe code di mezzi. I tecnici Rav stimano di poter riaprire la carreggiata in tarda mattinata. Si sta indagando anche sull'origine della colata di fango che potrebbe essersi originata da un guasto a un sistema di irrigazione che si trova a monte dell'autostrada.