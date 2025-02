Col bimbo di 3 anni nel carrello svaligiano il negozio, nonna e papà incastrati dalle telecamere

video suggerito

A cura di Antonio Palma

All’apparenza una famiglia come tante impegnata a fare la spesa con tanto di bambino di 3 anni nel carrello ma in realtà era solo la facciata dietro al quale nascondersi per svaligiare il negozio. È quando accaduto a Catania dove la polizia ha denunciato papà e nonna del piccolo per il reato di furto aggravato.

Con la tecnica del bimbo nel carrello, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura del capoluogo etneo, genitore e nonna, insieme a un altro complice, sono riusciti a portare via un bottino di circa 500 euro in un negozio di casalinghi di un noto centro commerciale dell’Asse dei servizi di Catania.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i titolari del negozio dopo essere accorti che dagli scaffali erano spariti numerosi attrezzi da lavoro come smerigliatrici e trapani. La polizia quindi ha analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti nel centro commerciale, scoprendo che tutto era stato ripreso dai video.

Autori del furto un ventenne e la madre 50enne che, probabilmente per non destare sospetti, si erano portati dietro anche il figlio piccolo di lui e quindi nipotino di lei. Nel carrello avevano piazzato una grossa scatola da televisore vuota con accanto il piccolo che ne occultava parzialmente la vista.

Dai video si vede che, mentre la nonna tiene d’occhio nipote e carrello, l’uomo nascondeva nello scatolone i vari attrezzi prima di uscire insieme con la refurtiva senza pagare. Vista la riuscita del primo colpo, l’uomo era poi ritornato nello stesso negozio appena 24 ore dopo, questa volta accompagnato da un complice, per rubare altra merce, questa volta meno voluminosa, nascondendola nelle tasche del giubbotto.

I tre quindi sono stati denunciati per furto aggravato ma, vista la presenza del minore, del caso è stato informato anche il Tribunale dei minori, che valuterà eventuali provvedimenti in merito alla potestà genitoriale del bimbo.