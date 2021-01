Sono stati denunciati dalla Digos di Genova Valeria Amadei, Francesco Biamonti e Mauro Siri, i tre consiglieri comunali di Cogoleto che nella seduta consiliare del 27 gennaio, giorno della Memoria, hanno fatto il saluto romano. I tre sono stati denunciati per violazione della legge Mancino: l'articolo 2 della stessa legge punisce infatti "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

A dare notizia dell'accaduto attraverso la propria pagine Facebook era stato il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone che aveva immediatamente condannato l'episodio. Così ieri gli agenti della Digos, agli ordini del dirigente Riccardo Perisi, hanno raggiunto il comune di Cogoleto per raccogliere le testimonianze dei consiglieri e dei dipendenti comunali presenti in aula al momento del voto e acquisire la videoregistrazione originale del consiglio comunale. Le denunce sono state consegnate questa mattina nelle mani del procuratore capo Francesco Cozzi. Ora la Procura deciderà nelle prossime ore se aprire un fascicolo sulla vicenda.

Durante il video sul consiglio comunale, si sente uno dei consiglieri che protesta contro il gesto appena fatto. "Questo gesto è vietato, soprattutto in questa sede. L'alzata di mano per votare non è questa, serve rispetto. Soprattutto oggi". Ha proseguito, poi, rilanciando le accuse. "Questa è apologia", ha detto. Un altro consigliere ha sostenuto l'accusa, dichiarando nel corso della votazione: "Il consigliere Biamonti ha invitato i suoi consiglieri a fare il saluto fascista". La seduta è finita in breve tempo in bagarre, con urla in aula contro il gesto dei consiglieri di minoranza. "Cerchiamo di mantenere un contegno, abbiamo fatto un'apertura significativa sul Giorno della Memoria – continua il presidente del consiglio – sarebbe consono smentire quanto successo".