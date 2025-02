Claudia Chessa è tornata in Italia: la ragazza caduta da un balcone a Malta verrà ascoltata oggi a Sassari

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

É tornata a casa in Sardegna Claudia Chessa, la ragazza di 18 anni di Arzachena caduta dal balcone di un hotel a Malta e sopravvissuta per miracolo grazie al tendone del ristorante che ha attutito la caduta. La giovane una volta in ospedale è stata operata alla schiena, poi il ritorno in Italia ieri notte. Oggi lunedì 10 febbraio – come riportano fonti di Fanpage.it – ha chiesto alla Squadra Mobile e alla Procura di Sassari, che insieme ai colleghi di Malta indagano sull'accaduto, di essere ascoltata e di fornire la sua versione dei fatti.

Stando infatti a un primo racconto della 18enne, lei si trovava vicino a La Vallette dove era partita qualche settimana prima di Natale per una vacanza studio. Era stata poi raggiunta dal fidanzato di 27 anni: tra i due, dopo una serata fuori, sarebbe scoppiata una litigata in camera finita con la caduta dal balcone della giovane. Sulla dinamica sono in corso ancora tutti gli accertamenti del caso.

Da quanto appreso da fonti di Fanpage.it, subito dopo l'accaduto il 27enne è stato accompagnato dalla polizia nel commissariato maltese e si sarebbe dichiarato colpevole di "lesioni personali lievi che hanno fatto temere violenze alla sua compagna". Non era stato messo in stato di fermo ma a Malta era scattato il divieto di avvicinamento. Poco più di 24 ore dopo il 27enne era rientrato in Italia: qui avrebbe poi cambiato la sua versione dei fatti, precisando di aver sentito un forte rumore (ovvero quello della caduta) mentre lui era in bagno. La Procura ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto.

Le sue prime parole invece la 18enne le aveva affidate al padre: "Non mi sono buttata stavo scappando dall'aggressione del mio fidanzato e l'unica via d'uscita era buttarmi dal balcone. Mia figlia non è pazza, non si è lanciata dal balcone per un semplice litigio". La madre della ragazza ha precisato: "Per noi lui era come un figlio. Speriamo di non rivederlo, anche perché Claudia ha bisogno di tranquillità in questo momento. Appena l'abbiamo vista le abbiamo detto: ‘Siamo fieri di te, sei stata brava e coraggiosa".

Oggi 10 febbraio la ragazza verrà ascoltata dalla Squadra Mobile. In Italia il 27enne è indagato a piede libero e non ha il divieto di avvicinamento verso la ex fidanzata.