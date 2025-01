Litiga con fidanzato in vacanza a Malta, poi precipita dal balcone dell’hotel: grave la 18enne Claudia Chessa

video suggerito

È precipitata dal quarto piano dell'albergo dove soggiornava dopo una lite con il fidanzato avvenuta durante una vacanza a Malta. Claudia Chessa, 18 anni, sarebbe ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Le autorità di Malta indagano sull'accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una lite con il fidanzato durante una vacanza a Malta e poi il volo dal quarto piano dell'albergo. Claudia Chessa, 18 anni, originaria di Arzachena, è ora in gravi condizioni in ospedale. Il tutto si è verificato nella notte ta mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio e le indagini sono ancora in corso.

Chessa si trovava a Malta con il fidanzato 27enne, anche lui di Arzachena. Insieme alloggiavano in una struttura situata a Paceville, quartiere noto per la movida. La caduta della 18enne sarebbe stata attutita da un tendone sottostante che ha evitato il peggio. Dopo l'impatto, la giovane avrebbe trovato la forza di chiedere aiuto prima di perdere i sensi.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato il personale dell'albergo che si è reso conto dell'accaduto. Al momento non sarebbero ancora state coinvolte nelle indagini le forze dell'ordine italiane che però sono state informate dell'accaduto.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli istanti prima della caduta e resta da capire se si sia trattato di un incidente o di una caduta provocata da terzi. Secondo quanto si apprende, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita, ma dovrà essere operata per una frattura alla schiena. Il fidanzato della 18enne è invece già rientrato in Italia.

Nel frattempo i familiari della ragazza di sarebbero messi in contatto con le autorità consolari italiane a Malta e presto saranno in ospedale per assistere la giovane nel suo percorso terapeutico in attesa di ulteriori informazioni su ruanto possa essere accaduto nell'albergo di Malta.

Per il momento le autorità non escludono alcuna pista e si dichiarano pronte a indagare a 360 gradi per non lasciare niente al caso. Non è chiaro se il fidanzato della 18enne abbia già fornito la sua versione dei fatti alle autorità.