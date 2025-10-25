Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana 27 ottobre-2 novembre: Bilancia e Scorpione amoreggiano

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre ci sono ancora i due lati dell’amore che contrappongono i passionali segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) con i dolci segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario).

Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre riprendono piede i segni di fuoco che sentiranno le rotelle del cervello rimettersi in moto grazie a Mercurio che entra nel segno del Sagittario. Non festeggiate troppo in fretta però, perché a breve (spoiler) Mercurio diventa persino retrogrado. No panic: ne riparliamo! Nel frattempo si godano soprattutto i segni d'acqua le ondate d'amore e non solo con Marte, Giove e Saturno tutti a favore. Un piccolo momento di idillio.

Non dimentichiamoci infine tra il 31 ottobre e il 2 novembre di ricordare la forza, la presenza, l'importanza delle persone che hanno fatto parte delle nostre radici e che adesso sono passate, come si dice, al di là dal velo. Dalla cultura celtica, dalla quale prende origine Halloween, fino al pagano Samhain e per finire con El dia de los muertos messicano, in buona parte del mondo rendiamo omaggio a chi c'è stato prima di noi.

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre con le previsioni segno per segno.

12. Toro

Per te che sei portato a goderti la vita con tutti i suoi piaceri nel "qui e ora", senza farti troppe domande e bevendoci sopra quando c'è un pensiero un po' più nebbioso e offuscato, questa settimana sarà proprio il massimo della tristezza. E con anche Marte in opposizione in più, potrebbe diventare persino il massimo dell'incazzatura!

11. Leone

L'unica cosa che ti potrebbe addolcire in questa settimana sono i dolcetti che portano i parenti in visita e che tu farai sparire in preda a piccole e costanti crisi isteriche! Tutta colpa di Marte che ti rende vitale e soprattutto capace di affrontare gli imprevisti come la prof di latino degli anni 50. Elasticità pari a un blocco di marmo!

10. Ariete

Ti senti attraente come un crisantemo appassito, per colpa di questa Venere in opposizione ma dato che finalmente c'è un pianeta che ti sostiene e questo pianeta è Mercurio direi che puoi sfruttare la settimana per dire tutto quello che pensi senza preoccuparti assolutamente della forma, del modo, delle buone maniere. Anzi, essere anche un po' antipatico ritieni sia un punto a favore della tua autorevolezza.

9. Capricorno

Ti senti decisamente solo e abbandonato come l'abbonamento in palestra di questo periodo: troppo lontani dalle vacanze estive e decisamente più vicini alla maratona del carboidrato natalizia. Quindi insomma, questa è la settimana nella quale perdi tutte le speranze di fare qualcosa di intelligente, di costruttivo, di simpatico da raccontare a cena in famiglia. Chiudi proprio bottega!

8. Acquario

Anche questa settimana chiunque abbia voglia di coinvolgerti in qualcosa di sportivo, divertente, conviviale, allegro e anche non necessariamente intellettualmente impegnato, troverà la tua segreteria telefonica oppure il messaggio visualizzato senza risposta. E senza sensi di colpa: ma questa non è certo una novità. Tu hai soltanto voglia di goderti le coccole, solo però se qualcuno te le fa senza chiedere niente in cambio.

7. Cancro

Questa Venere che è ancora a sfavore per tutta la settimana ti rende decisamente meno propenso ad accollarti problemi, ansie, piccole faccende personali di chiunque ti gravita intorno, persino il prozio o la maestra delle elementari. Cosa che invece fai da sempre per natura. Tu adesso invece continui nella tua meravigliosa sensazione di volerti fare soltanto i fatti tuoi, disdicendo appuntamenti anche all'ultimo e dando buca senza ripensamenti. Le tenerezze proprio non trovano spazio in agenda.

6. Vergine

Questa storia di Mercurio che è passato a tuo sfavore ti innervosisce parecchio, perché perdere il controllo della situazione non è nei tuoi programmi e al primo che ti fa notare che hai dimenticato qualcosa sei pronto a mordere un dito. Per fortuna, però, grazie a Marte ci saranno momenti decisamente piccanti in cui perdere il senso del tempo non sarà poi così tanto male. Basta guardare le cose dal lato giusto!

5. Gemelli

Ti senti proprio come la Barbie ma prima che l'azienda decidesse di farla diventare una business manager socialmente impegnata! Questa è la settimana in cui vuoi occuparti soltanto di cose futili, leggere, divertenti e se possibile persino glitterate. Non sei mai stato simpatico come adesso, con la voglia di fare battute stupide anche in momenti sconvenienti.

4. Pesci

Poco ti importa di questo Mercurio che creerà un po' di nebbia nella tua testolina, soprattutto perché tu sei guidato dalle emozioni, dagli impulsi, dai desideri irrefrenabili come un segugio a caccia di tartufi. La passione è così forte che quando ti verrà voglia di amoreggiare, non ci sarà luogo più o meno adatto.

3. Sagittario

Quanto ti piacerà vedere delle persone che ti ascoltano con il mento sorretto dalla mano e lo sguardo sognante come se fossi Alessandro Barbero che parla di San Francesco o Baricco che legge una poesia. Insomma tu potresti anche elencarci gli ingredienti del tiramisù della nonna e comunque ci faresti innamorare. Avevi proprio bisogno di questo momento di ristrutturazione dell'autostima, soprattutto se la ristrutturazione avviene grazie ai tuoi stessi neuroni.

2. Bilancia

Venere resta nel tuo segno zodiacale anche questa settimana, che a dire il vero sarà l'ultima, quindi: approfittando di tutta la voglia che avrai di goderti vizi, piaceri, godimenti di qualsiasi genere direi che puoi prendere ferie e fare lo stretto indispensabile per poi buttarti a capofitto nella baldoria. Ovviamente mai da sola! E se qualcuno ti descrivesse come "pazzerella" ne andresti decisamente fiera.

1. Scorpione

Purtroppo devi dire addio a Mercurio che però, lo dico a te nell'orecchio, tornerà molto prima del previsto. Nel frattempo, però, direi che ti senti alleggerito dal peso del pensiero cosmico e puoi goderti Marte che ti rende piccante, audace, decisamente affascinante. Meglio di un gangster in un film di Tarantino!