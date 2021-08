Cinque giorni di febbre e poi la morte: non era Covid, ma un batterio killer I primi sintomi una settimana fa. Febbre alta e malessere generale, ma non si trattava di Covid, come poteva sembrare in un primo momento: piuttosto, era emersa un’infezione batterica che non sembrava particolarmente ardua da affrontare. Invece la situazione è precipitata rapidamente e Marica Ciavattini è morta in ospedale a 43 anni.

A cura di Annalisa Girardi

I primi sintomi una settimana fa. Nonostante la febbre alta e un malessere generale, era stato accertato che non si trattasse di Covid, come poteva sembrare in un primo momento: piuttosto, era emersa un'infezione batterica che però nel giro di pochi giorni aveva fatto degenerare il quadro clinico. La vittima è una donna di 43 anni, Marica Ciavattini, molto conosciuta a Osimo, in provincia di Ancona, dove viveva e dove per anni aveva lavorato come commerciante del centro storico.

Era giunta in ospedale da qualche giorno, quando la situazione è improvvisamente degenerata. L'infezione batterica che l'aveva colpita sembrava essere facilmente gestibile inizialmente, ma poi ha portato al peggior esito possibile, cogliendo tutti alla sprovvista.

In paese la notizia del decesso, avvenuto venerdì sera all'ospedale di Torrente, è infatti arrivata nello sgomento generale. La donna era apparentemente in piena salute: non è chiaro come un'infezione batterica possa essere degenerata a tal modo nel giro di una settimana, portando al fino al decesso. Non sarà però effettuata l'autopsia, a quanto riportano i media locali, e la salma è stata riconsegnata ai familiari, che domani celebreranno il funerale.

Da qualche tempo Marica era diventata un'operatrice sanitaria presso una cooperativa di assistenza per anziani. Anche la madre era un'operatrice sanitaria. Molto conosciuta nella sua comunità, nel 2015 si era anche candidata alle amministrative in una lista civica. Prima, aveva lavorato come fiorista. Moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla madre, al fratello e al compagno di Marica.