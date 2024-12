video suggerito

Cime di rapa e Ciambotta ritirate dai negozi: vasetti non sigillati, marchio e lotto interessati I due prodotti alimentari interessati dal richiamo sono confezionati in vasetti di vetro e fanno parte entrambi di una Gift box con altri prodotti consumabile senza nessun rischio per la salute.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha annunciato l'immediato richiamo dal mercato di un lotto di Cime di rapa e Ciambotta vendute in vasetti di vetro a causa della non sigillatura dei coperchi utilizzati durante il confezionamento del prodotto. Il richiamo dell'intero lotto è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore dopo la scoperta e la segnalazione di alcuni vasetti non perfettamente sigillati ermeticamente.

Nel dettaglio, i due prodotti alimentari interessati dal richiamo fanno parte entrambi di una Gift box venduta nel periodo di Natale a marchio La Campagnola. Cime di rapa e Ciambotta infatti sono prodotte per la società La Campagnola Srl dalla ditta R&M S.r.l.s. nel proprio stabilimento di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, e venduti dal biscottificio in un pacco con altri prodotti.

Si tratta in entrambi i casi di alimenti venduti in vasetti di vetro da 200 grammi ciascuno. Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero 26824 e data di scadenza fissata al 30 aprile 2026. "Si presume che non tutti i vasetti siano stati sigillati/tappati correttamente" precisano dalla ditta nel motivo del richiamo evidenziato nei due avvisi di ritiro datati 23 dicembre 2024.

Le confezioni interessate sono state già ritirate ma per chi avesse già acquistato i prodotti oggetti del richiamo l'invito è a non consumare Cime di rapa e Ciambotta e a riportare i vasetti al punto vendita per la restituzione e il rimborso o dei singoli prodotti o dell'intera gift box. Lo stesso biscottificio infatti aggiunge che i due prodotti richiamati si trovano "all'interno di una gift box a marchio la campagnola composta dai vasetti richiamati e da una confezione di schiacciatine con cereali da 300 grammi di produzione propria consumabile senza nessun rischio per la salute".