“Ci sono ladri in casa”, carabinieri arrivano e sparano ma colpiscono il proprietario: 38enne ferito a Chieti

Tragedia sfiorata in provincia di Chieti dove una pattuglia di carabinieri intervenuta per furto in abitazione ha sparato colpendo per errore il proprietario di casa, un 38enne raggiunto da un proiettile a una gamba e ora ricoverato in ospedale con una ferita da arma da fuoco all’arto inferiore. L’incidente è avvenuto in una zona di campagna e isolata nel comune di Filetto, piccolo centro in provincia di Chieti, nella prima serata di lunedì.

In zona era già buio quando alla centrale operativa dei carabinieri è arrivata la segnalazione di un furto in abitazione ancora in corso, prima attraverso la vigilanza privata a cui è collegato l’allarme dell’abitazione, e poi attraverso una telefonata al 112. I ladri avevano preso di mira una villa isolata, lontana dal centro del paese, dove è stata subito inviata una pattuglia col tentativo di intercettarli.

Nel frattempo i cani, l’allarme e i fumogeni di dissuasione avevano messo in fuga la banda di malviventi e il colpo era fallito. Quando i militari sono arrivati sul posto pochi istanti dopo, però, probabilmente hanno creduto che i ladri fossero ancora in azione e, per motivi da chiarire, hanno sparato. Il 38enne ingegnere è stato ferito a una gamba e quindi soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santisima Annunziata di Chieti dove è stato ricoverato ma non è in gravi condizioni.

Sulla dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso le verifiche da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Chieti, coordinati dalla locale procura della Repubblica che è stata subito informata dei fatti. Quello che è certo è che un proiettile ha raggiunto il proprietario dell’abitazione che si trovava all’esterno del cancello, nei pressi della sua auto con la quale era giunto sul posto, anche lui dopo essere stato avvertito dal'allarme.

Sulla stessa vettura, forse scambiata per l’auto dei malviventi, e sul luogo degli spari, effettuati tutti i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Intanto il 38enne ferito rimane ricoverato e sarà ascoltato nei prossimi giorni per dare la sua versione dei fatti.