Ci sono altri prodotti Kinder Ferrero richiamati per rischio salmonella: la lista sul sito del Ministero L’azienda ha richiamato alcuni ovetti Kinder e altri prodotti nella provincia di Bolzano. Si allarga dunque il focolaio di Salmonella. Un caso è sotto indagine anche in Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute sul proprio sito ufficiale ha segnalato nuovi richiami dei prodotti Kinder Ferrero commercializzati da Ferrero Österreich (Austria) e venduti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano. L'allerta alimentare fa riferimento a quella diramata nei giorni scorsi dalla stessa azienda di Alba a seguito di alcune intossicazioni da salmonella apparentemente connesse con il consumo di prodotti recanti il marchio italiano.

Tutti i prodotti richiamati arrivano dallo stabilimento Ferrero Ardennes SA di rue Pietro Ferrero 5, ad Arlon, in Belgio:

Kinder Überrauschung (Sorpresa) Maxi e Kinder Überrauschung Maxi Mädchen (ragazza), in formato da 100 grammi, con tutti i numeri di lotto e termini minimi di conservazione (Tmc);

e (ragazza), in formato da 100 grammi, con tutti i numeri di lotto e termini minimi di conservazione (Tmc); Kinder Überrauschung (Sorpresa) , in formato da 1, 3 e 6 pezzi, e Kinder Überrauschung Mädchen (ragazza), in formato da 1 e 3 pezzi, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

, in formato da 1, 3 e 6 pezzi, e (ragazza), in formato da 1 e 3 pezzi, con tutti i numeri di lotto e Tmc; Kinder Schoko-Bons , in formato da 46 g, 125 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g e 750 g, e Kinder Schoko-Bons White , in formato da 200 g e 300 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

in formato da 46 g, 125 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g e 750 g, e , in formato da 200 g e 300 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc; Kinder Mix , in sacchetto da 132 g, pacchetto regalo da 193 g e secchiello da 198 g, e Kinder Maxi Mix , in confezione con peluche da 133 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

in sacchetto da 132 g, pacchetto regalo da 193 g e secchiello da 198 g, e , in confezione con peluche da 133 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc; Kinder Mini Eggs , in formato da 100 g e 182 g, e Kinder Mini Eggs Mix , in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

, in formato da 100 g e 182 g, e , in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc; Kinder Happy Moments , in formato da 162 g e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

, in formato da 162 g e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc; Kinder Happy Moments Mini Mix, in formato 162 g, con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

L’Autorità per la sicurezza alimentare europea (Efsa) e il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) stanno indagando sul focolaio epidemico di Salmonella Typhimurium. Secondo l’ultimo aggiornamento in Europa si contano 187 casi (158 confermati e 29 probabili), soprattutto tra bambini sotto i 10 anni, distribuiti in 12 paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. Un caso è sotto indagine in Italia e sono in corso di analisi alcuni campioni di cioccolato.