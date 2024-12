video suggerito

Chiede alla fidanzata di sposarlo ma scivola e cade in mare, turista recuperato in ipotermia a Trieste Il 41enne irlandese non è riuscito a risalire sul molo ed è toccato alla sua futura sposa allertare i soccorsi. Recuperato infine dai vigili del fuoco e portato in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato una lieve ipotermia.

A cura di Antonio Palma

Aveva scelto di portare la sua fidanzata sul lungomare per chiedere la mano della donna ma quello che doveva essere un momento romantico da ricordare per tutta la vita stava per trasformarsi in tragedia per un turista 41enne in vacanza a Trieste. L’uomo infatti è scivolato, finendo con tutti i vestititi in mare dove non è più riuscito a risalire ed è stato poi recupero dai soccorsi in leggera ipotermia.

Il singolare episodio è andato in scena domenica sera nei pressi della Marina San Giusto, tra i moli e le barche del porto vecchio della città di Trieste. Qui infatti il quarantunenne, cittadino irlandese in vacanza in Italia, aveva deciso di chiedere alla fidanzata di sposarlo, come ricostruisce il quotidiano Il Piccolo. Proprio durante la dichiarazione d’amore, però, qualcosa è andato storto. Probabilmente complice qualche bicchiere di troppo bevuto poco prima, il protagonista della storia è scivolato cadendo rovinosamente in mare.

A quel punto l'uomo non è riuscito a risalire sul molo ed è toccato alla sua futura sposa, anche lei irlandese, lanciare l’allarme facendo scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 mentre via mare sono accorsi gli uomini della Capitaneria di porto con una motovedetta della Guardia costiera.

Recupero infine dai pompieri da terra e issato sul molo, il turista è stato affidato poi ai sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara di Trieste per gli accertamenti clinici del caso. I medici gli hanno diagnosticato una lieve ipotermia dovuta alla permanenza nell' acqua fredda e qualche escoriazione per la caduta ma le sue condizioni sono state giudicate non gravi.