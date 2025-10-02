Chi sono le vittime dell’incidente a Grosseto: morti una coppa di turisti e l’interprete, salvi i figli

Sono marito e moglie di origine indiana, in vacanza in Italia con la famiglia, e un interprete italiano le tre vittime del grave incidente di questa mattina lungo la strada Aurelia all’altezza di Grosseto. Cinque i feriti, non sono in pericolo di vita.

A morire nel grave incidente sull'Aurelia all'altezza di Grosseto sono marito e moglie di origine indiana, in vacanza in Italia con la famiglia, e un interprete italiano. Si trovavano su un pulmino di nove posti che nella mattinata di oggi 2 ottobre si è scontrato con un autocarro che si è fermato dopo essersi accorto di un furgoncino in panne in mezzo alla strada.

Coinvolte nell'incidente e rimaste ferite sono due figlie della coppia, di 25 e 21 anni: sono state trasportate in gravi condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena dove sono arrivate in elisoccorso. Ferito in maniera meno grave anche il figlio di 16 anni della coppia: lui invece si trova al Misericordia di Grosseto. Subito soccorso anche l'autista del pulmino, si tratta di un uomo di 57 anni. A Grosseto risulta ricoverato un 31enne, anche lui coinvolto nell'impatto.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la famiglia indiana era alloggiata in un hotel di Roma. Si trovava in vacanza e aveva deciso di spostarsi per fare una gita a Pisa. Così la decisione di prendere un pulmino a noleggio e di avere la guida interprete. All'altezza di Grosseto l'autista del pulmino non avrebbe fatto in tempo a frenare e sarebbe finito contro un autocarro che si era fermato per evitare un furgone in panne lungo la statale Aurelia. In un attimo il pulmino si è ribaltato causando la morte delle tre persone a bordo.

Leggi anche Violento impatto tra un furgone e un pulmino con a bordo turisti a Grosseto: 3 morti e 5 feriti

Subito sono scattati i soccorsi ma per le tre vittime purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Cinque invece sono i feriti, tra cui un bambino. I feriti non sono in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi del caso. Si indaga per fare tutti gli accertamenti.