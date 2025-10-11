Chi sono le vittime dell’incidente a Ferrara: avevano 41, 27 e 21 anni. Eleonora Verri stava andando a lavoro

Chi sono le vittime dell’incidente di questa mattina a Ferrara: Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni, sono morti sul colpo dopo l’impatto tra le loro auto. Due i feriti in prognosi riservata.

Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni, sono le tre vittime dell'incidente verificatosi questa mattina a Ferrara sulla statale Adriatica. L'impatto, violentissimo, si è verificato tra due auto intorno alle 7.30 al chilometro 92, tra l'agriturismo ‘La Sapienza' e lo svincolo per Monestirolo: da un lato c'era quella guidata dalla donna, una utilitaria, e dall'altra la vettura su cui viaggiavano i due ragazzi, insieme ad altri due amici rimasti feriti. La loro prognosi è riservata ma non sarebbero in pericolo di vita.

Eleonora Verri, di Montesanto (una frazione di Voghiera), viaggiava da sola su una utilitaria, era segretaria in un'azienda agricola del territorio, la Fratelli Lodi di Mirabello, e stava andando al lavoro. "Era una persona precisa, una brava lavoratrice – ha detto il titolare in una intervista al quotidiano Estense -. Svolgeva il suo lavoro con passione ed era sempre sorridente. L'ho salutata ieri nel tardo pomeriggio. Mi ha detto che oggi sarebbe arrivata intorno alle 8″. Ma questa mattina la 41enne non si è mai presentata: "Era sempre puntualissima e ho cominciato a preoccuparmi. Poi ho saputo dell'incidente e non potevo crederci", ha concluso.

"Stamattina un'altra tragica notizia dalle nostre strade, a poche settimane dalla perdita di Marcello, un incidente in cui ha perso la vita, oltre a due ragazzi giovanissimi, Eleonora Verri. Eleonora era mia coetanea, abbiamo fatto le medie nella stessa scuola. Un enorme dispiacere, per cui porgiamo le nostre condoglianze e un abbraccio al papà Luciano, da sempre pilastro del volontariato sociale e sportivo della frazione di Quartiere e non solo", è il messaggio condiviso via social dal sindaco del comune di Portomaggiore, Dario Bernardi.

Le altre due vittime, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni, vivevano nel Ravennate ma erano originari del Marocco. Insieme a loro viaggiavano due amici di 22 anni che sono rimasti feriti. Il pubblico ministero Sveva Insalata ha disposto il sequestro dei mezzi mentre sono in corso indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Tutte e tre le vittime sarebbero morte sul colpo.