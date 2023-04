Chi sono le 4 vittime dell’incidente di Pasqua ad Asti: avevano tutti tra i 23 e i 36 anni Sono quattro giovani le vittime dell’incidente verificatosi la sera di Pasqua in località Ponte verde, Nizza Monferrato, lungo la strada del Turchino che collega la Liguria al sud del Piemonte: si tratta del 23enne Ayoub Chennouf Ech, di Zlato Stoilovski, 33 anni, Andrei Kit Anovski di 31 anni e Vlako Iliev, 36 anni.

A cura di Ida Artiaco

Sulla destra: Ayoub Chennouf Ech.

Sono tutte under 40 le vittime dell'incidente stradale verificatosi la sera della domenica di Pasqua in provincia di Asti, sulla statale fra Nizza Monferrato e Costigliole. Si tratta di un giovane di 23 anni di Asti, che era da solo a bordo della sua auto, che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura all'interno della quale viaggiavano tre trentenni di nazionalità macedone, residenti in zona. Per nessuno di loro c'è stato nulla da fare.

Il 23enne che viaggiava da solo in una Sharon si chiamava Ayoub Chennouf Ech, cittadino di origine marocchina di 23 anni. Era il portiere della squadra di calcio del Don Bosco. La società, con il mister Marco Patti e i membri della prima squadra, ha deciso di attivare una raccolta fondi per sostenere la famiglia del ragazzo.

A bordo della Bmw che procedeva in direzione opposta rispetto all'auto del 23enne si trovano Zlato Stoilovski, 33 anni, Andrei Kit Anovski di 31 anni e Vlako Iliev, 36 anni. Tutti e quattro i giovani sono morti sul colpo. "Non ci sono parole – ha scritto sui social l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi -. La Pasqua è terminata nel peggiore dei modi".

Al momento sono ancora in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. L'incidente si è comunque verificato in una curva dopo un rettilineo dove già in passato si erano registrati episodi del genere.

Lo scontro tra le due auto è avvenuto intorno alle 22 di domenica scorsa, 9 aprile. I soccorritori si sono precipitati in località Ponte verde, Nizza Monferrato, lungo la strada del Turchino che collega la Liguria al sud del Piemonte, ma quando sono arrivati hanno trovato le macchine quasi del tutto distrutte. I sanitari invece non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dei giovani coinvolti.