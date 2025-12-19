Attualità
Chi sono i miliardari italiani nella classifica di Forbes: cosa fanno e qual è il loro patrimonio

I miliardari italiani aumentano: sono 79, di cui 55 uomini e 24 donne, e il campo d’investimento varia tra dolci, software di dati, criptovalute, moda e settore farmaceutico.
A cura di Maria Neve Iervolino
Dolci, software, dati, criptovalute e moda. Sono questi i campi in cui investono gli uomini più ricchi d'Italia. Secondo la nuova classifica stilata da Forbes i miliardari italiani sono sempre di più e sempre più ricchi.

Quest'anno si contano cinque miliardari in più rispetto alla precedente ricognizione: sono 79, di cui 55 uomini e 24 donne. Nel complesso il loro patrimonio ammonta a 357,2 miliardi di dollari. Anche se il numero cambia, i nomi in testa restano gli stessi, a cominciare dalla prima posizione, da tempo occupata dal re della Nutella Giovanni Ferrero, seguito da Andrea Pignataro e Giancarlo Devasini.

Chi sono i più ricchi d'Italia secondo Forbes: Ferrero al primo posto

Il piemontese Giovanni Ferrero, presidente dell'omonima azienda di dolci, resta saldamente in testa alla classifica dei miliardari più ricchi d'Italia grazie a un patrimonio di 41,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 38,2 di aprile. Quest'anno però il suo gruppo ha registrato un nuovo incremento a seguito dell'accordo per l'acquisto di Kellogg per 3,1 miliardi, annunciato a luglio. Si tratta dell'operazione più ambiziosa del gruppo dopo l'acquisito di Nestlé per 2,8 miliardi di dollari.

Ferrero però non è solo in vetta alla classifica. Al secondo posto troviamo il 55enne Andrea Pignataro, con un patrimonio di 36,9 miliardi. Si tratta del fondatore dello Ion Group, società con sede a Londra il cui nome non dice molto ma si tratta di una delle realtà più rilevanti nel campo della gestione dati e software per il settore finanziario.

Resta stabile in terza posizione, Giancarlo Devasini della criptovaluta Tether grazie a 22,4 miliardi di dollari.

Dopo la morte del re della moda Giorgio Armani, sale al quarto posto Francesco Gaetano Caltagirone grazie ai suoi 9,8 miliardi di dollari e la scalata di Mps a Mediobanca. Operazione che ha portato il costruttore edile ed editore a scavalcare Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, in quinta posizione con 9,5 miliardi.

In sesta posizione si trova la più ricca delle 24 donne presenti in classifica: Massimiliana Landini Aleotti della casa farmaceutica Menarini, sesta assoluta con 8,1 miliardi. In generale, le donne rappresentano il 30% dei miliardari italiani.

Chi sono i nuovi miliardari d'Italia entrati in classifica

La morte di Giorgio Armani non ha solo modificato gli equilibri di una classifica in cui nomi tendono solo a cambiare leggermente posizione di anno in anno, ha anche creato delle new entry. Si tratta degli eredi del patron della casa di moda.

Il primo è Pantaleo Dell’Orco, storico braccio destro e partner di Giorgio Armani che entra al 39esimo posto, con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari. Sono al 72esimo posto la sorella Rosanna e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana sono al 72esimo posto, con 1,1 miliardi. Un’altra nipote, Roberta, è 78esima con 1 miliardo.

C'è però anche un altro nuovo arrivato tra i miliardari: il 45enne Filippo Ghirelli, imprenditore nel campo dell'investimento nel settore energetico, trasporti e intelligenza artificiale.

