Cure sanitarie a pagamento per chi viene contagiato dal coronavirus dopo aver rifiutato di sottoporsi al vaccino covid gratuito, è l'idea a cui sta pensando in questi giorni il Governo della Repubblica di San Marino in vista del via libera dell'ente europeo di controllo ai primi vaccini anticovid e l'arrivo delle prime dosi entro il gennaio del prossimo anno. La proposta, destinata far discute non poco, in particolare arriva dalla Segreteria di Stato per la sanità e la sicurezza sociale, l'organo di attuazione della politica sanitaria, previdenziale e sociale della Repubblica di San Marino.

"Una delle misure su cui stiamo ragionando è quella di prevedere che coloro che non si sottoporranno al vaccino, poi, nel caso in cui si contagiassero, debbano personalmente o attraverso una loro assicurazione coprire le spese ospedaliere" ha dichiarato infatti oggi il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, parlando ai microfoni del TgR Emilia-Romagna. "Il vaccino a San Marino sarà gratuito e disponibile per la popolazione e qualora si decida di non sottoporsi per scelta e non perché si fa parte di categorie escluse, come ad esempio gli allergici o per altri motivi sanitari, allora si dovranno pagare le cure per un eventuale contagio. Gli esperti della commissione vaccini dell'Istituto di sicurezza sociale si sono detti d'accordo" ha aggiunto il rappresentante del governo sammarinese

La decisione finale dovrebbe arrivare a breve ma no sarebbe una grossa novità per il piccolo stato dove già oggi la legge stabilisce che i genitori dei bimbi non vaccinati debbano accendere un'assicurazione per possibili danni contro terzi. Una regola che serva controbilanciare la libertà sui vaccini in vigore a San Marino che non impone la somministrazione. Così accadrà quindi anche col vaccino covid che il Paese riceverà dall'Italia. La Repubblica di San Marino infatti invece di rivolgersi alle aziende produttrici ha sottoscritto un accordo con l’Italia per la fornitura delle dosi vaccinali.

"Abbiamo ritenuto, vista la delicatezza della questione, muoverci insieme all’Italia. I vaccini a San Marino arriveranno dall'Italia, sarà il ministero della Salute italiano, Roberto Speranza, che stornerà per noi una quota parte e quindi anche i tempi di vaccinazione della popolazione sammarinese seguiranno quelli italiani" ha concluso Ciavatta