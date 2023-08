Chi è Matteo Politi, il finto chirurgo, e come è riuscito ad operare con la terza media Operava da 15 anni sotto falsa identità e con documenti contraffatti. Dagli esordi in tv alla fama internazionale, la storia del finto chirurgo Matteo Politi.

A cura di Eleonora Panseri

Da anni ormai durava la latitanza di Matteo Politi, il 43enne che si fingeva chirurgo estetico senza avere alcuna qualifica. L'uomo, arrestato martedì 22 agosto a Marghera, in provincia di Venezia, per 15 anni aveva operato in Italia e all'estero, in noti ospedali e nelle migliori cliniche. A mettere fine alla carriera di Politi sono state le autorità romene che, dopo una lunga indagine, avevano spiccato un mandato europeo per il finto medico.

Ora dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione con l'accusa di truffa e falsificazione di documenti, in relazione all'esercizio abusivo della professione medica. Infatti, era riuscito a farsi conoscere come "dottore dei vip", specialista in "cosmetic and aesthetic medicine", con il nome di Luigi Vincenzo, identità rubata a un vero professionista salentino, specializzato in cardiologia e che lavorava a Modena, o con quello più internazionale di Matthew Mode, presentando diversi attestati. Anche se, in realtà, aveva solo la terza media.

Chi è Matteo Politi, la storia del finto chirurgo

Sulla vita di Politi, veneto classe 1980, si potrebbe davvero scrivere la sceneggiatura di un film. Dopo aver abbandonato gli studi all’Itis di Mestre, lavorato per breve tempo in una carrozzeria, l'uomo tenta di costruirsi una carriera in televisione. Partecipa come comparsa a diversi programmi (da ‘Uomini e Donne' a ‘Ciao Darwin') ma non riesce a sfondare e così il 43enne decide di rubare l’identità del suo quasi omonimo, grazie all'aiuto di un falsario, e di aprire uno studio di chirurgia estetica a Verona. Qui effettuava iniezioni di botulino e acido ialuronico ed era riuscito anche a lavorare in alcuni ospedali del Nord Italia, grazie a documenti contraffatti.

Matteo Politi

Dopo essere stato smascherato nel nostro Paese, Politi ci aveva riprovato in Romania dove aveva assunto una seconda identità, totalmente inventata, del medico Matthew Mode. E anche senza il parere obbligatorio del College of Physicians, raccontava di aver studiato negli Stati Uniti e lavorato nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, e così lo avevano autorizzato a operare in quattro cliniche diverse e rinomate: Euromedical, Prestige, MH Medical Group e Monza. Quest'ultimo è considerato uno dei più prestigiosi a Bucarest, con 20 milioni di fatturato nel 2018.

Come operava i suoi pazienti: le testimonianze

Ma quando e come è iniziato a crollare questo castello di carte così sapientemente costruito? La prima denuncia risale al 2010, quando a Verona una vigilessa lo aveva portato in tribunale, delusa dai trattamenti estetici ricevuti. Il fatto che Politi fosse effettivamente un ciarlatano era stato confermato già allora, ma all'epoca era riuscito a patteggiare un anno e mezzo per truffa, con pena sospesa.

Per questo il sedicente chirurgo si era trasferito in Romania, ingannando centinaia di clienti. Solo nel 2019 alcune infermiere che lo assistevano in una operazione si erano accorte che, per effettuare un intervento di routine, la sostituzione di una protesi al seno, Politi aveva impiegato tre ore in più del previsto e per questo avevano sollevato dubbi sulla sua professionalità. Dopo essere stato condannato, l'uomo aveva lasciato il Paese e aveva fatto perdere le proprie tracce. Nel 2022 era stato avvistato anche ad Hong Kong, prima della definitiva cattura di martedì.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, ai carabinieri che lo hanno portato in caserma a Mestre, e poi in carcere a Venezia, e che gli avrebbero chiesto come avesse fatto a operare senza un diploma e senza aver mai frequentato la facoltà di Medicina sembra che abbia risposto, rivendicando la sua natura di autodidatta: "Ho studiato tanto, mi sono informato da solo, ho letto i libri".

Politi in tenuta da chirurgo, in una foto pubblicata sui suoi profili social

Una vita "da Paperone": il sogno di Matteo Politi

A farci avere un'idea delle intenzioni di Politi, sin dagli esordi, è una donna, raggiunta dal Corriere della Sera, che lo conosceva da tempo e che abita nel palazzo dove il 43enne è stato arrestato martedì. "Matteo non ha mai fatto mistero di voler fare soldi senza fatica, diceva: “Voglio diventare ricco come Paperon de’ Paperoni”. A guadagnare uno stipendio di 800 euro al mese non ci pensava proprio. O meglio, 800 euro sì, ma in una sola serata", avrebbe detto la donna al quotidiano. Aggiungendo di averlo sentito spesso ripetere "di non volere la vita di lavoro e fatica" che avevano condotto i suoi genitori.