Arrestato Matteo Politi, il chirurgo estetico dei vip: operava ma aveva la terza media Era stato già denunciato e processato nel 2010 per truffa. Rintracciato dai carabinieri, verrà estradato in Romania dove dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione.

A cura di Eleonora Panseri

Matteo Politi

Si è conclusa oggi, martedì 22 agosto, la redditizia carriera di Matteo Politi, 43 anni, l'uomo che fingendosi chirurgo estetico per 15 anni, ha ingannato cliniche italiane e straniere. Peccato che Politi, conosciuto con il nome di Luigi o Matthey Mode e che si presentava come "specialista in cosmetic and aesthetic medicine" o "dottore dei vip", era riuscito solo a prendere la licenza media.

Il 43enne ha operato in tutto il mondo, ad Hong Kong e in Romania. E proprio qui è stato emesso il mandato di arresto europeo che questa mattina a Marghera ha permesso ai carabinieri di Venezia di procedere all'arresto dell'uomo, da anni ricercato.

Le indagini degli investigatori romeni

Da marzo e dicembre 2018, secondo quanto scoperto dalla magistratura romena, sarebbero state 9 le persone truffate da Politi nel Paese. Usando appunto la sua falsa identità ed eseguendo interventi in cinque cliniche a Bucarest, avrebbe ottenuto profitti illeciti per decine di migliaia di euro. Negli ultimi tempi il 43enne lavorava in una struttura alberghiera di Mestre.

Ora si trova in carcere, in attesa delle procedure di estradizione. In Romania dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione con l'accusa di truffa e falsificazione di documenti, in relazione all'esercizio abusivo della professione medica.

In fuga dal 2019

Il primo processo e la prima condanna a carico di Politi risalgono già al 2010, quando a Verona una donna lo aveva denunciato poiché delusa dai trattamenti estetici ricevuti. All'epoca l'uomo operava in un centro estetico a lui intestato (successivamente chiuso) e anche nei due principali ospedali della città, a Borgo Trento e al Policlinico, con false credenziali. In quell'occasione riuscì a patteggiare un anno e mezzo per truffa, con pena sospesa.

Ed è nel 2019 che il falso chirurgo era stato smascherato in Romania, riuscendo però per diversi anni a operare nelle migliori cliniche dello Stato e a ingannare centinaia di clienti. In questo caso ad avere leciti dubbi sulla professionalità del finto specialista erano state alcune infermiere che lo assistevano in una operazione: un intervento di routine, la sostituzione di una protesi al seno, durato tre ore in più del previsto. Dopo essere stato condannato, l'uomo aveva lasciato il Paese e aveva fatto perdere le proprie tracce. Fino a oggi.