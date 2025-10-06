Chi era Luisa Asteggiano, la donna uccisa a Formentera e cosa sappiamo del compagno arrestato

Luisa Asteggiano, 45enne originaria Bra, è stata trovata morta nel suo appartamento di Formentera. Il compagno Ivan Sauna, 51 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni, ora si attende l’esito dell’autopsia. La coppia viveva sull’isola spagnola da una decina d’anni.

Luisa Asteggiano

Si chiamava Luisa Asteggiano la donna italiana trovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Es Pujol, località turistica di Formentera. La vittima aveva 45 anni ed era originaria di Bra, in provincia di Cuneo.

Secondo la Guardia Civil, il decesso sarebbe stato causato dal compagno Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio (Varese). L’uomo è stato arrestato e trasferito a Ibiza per comparire davanti al gip, che dovrà valutare l’eventuale convalida del fermo.

Chi era Lucia Asteggiano, la donna italiana trovata morta a Formentera

La 45enne mancava dal comune piemontese da circa una decina di anni. In passato aveva gestito, insieme alla sorella Paola, il bar Simpson in via Marconi, ma aveva poi chiuso l’attività per difficoltà economiche. Orfane dei genitori, le due sorelle avevano deciso di trasferirsi all’estero; Luisa, stabilitasi a Formentera, aveva perso i contatti con gli amici della città natale.

Luisa e Ivan erano residenti da anni a Formentera, sebbene risultassero iscritti all’AIRE, il registro degli italiani all’estero, con domicili differenti. La coppia aveva una relazione da tempo burrascosa, segnata da continui litigi, come riportano i giornali locali. Sul profilo Facebook del presunto assassino sono presenti diverse foto della coppia, che confermano la loro storia insieme.

Chi è Ivan Sauna, viveva a Formentera da dieci anni

Ivan Sauna, 51 anni, viveva stabilmente a Formentera da oltre un decennio, sebbene il trasferimento ufficiale di residenza e l’iscrizione all’AIRE risalgano al 2024. Originario di Busto Arsizio, in Lombardia, gestiva un’agenzia immobiliare tra Ibiza e Formentera, specializzata in case per turisti. Amici e conoscenti tra Busto Arsizio e Gallarate lo ricordano per aver affittato da lui una casa vacanze o per averlo incontrato alle Baleari; in Varesotto tornava sporadicamente per brevi soggiorni, spesso per vedere una delle sorelle che ancora vive in Lombardia.

Ivan Sauna

Secondo la testata locale NouDiari.es, la coppia aveva alle spalle numerosi litigi, ma si era recentemente riappacificata. Sauna è al momento accusato di omicidio e attende di essere interrogato dal magistrato della sezione istruttoria del tribunale di Ibiza.

Il ritrovamento del corpo e le indagini

Il corpo di Luisa è stato trovato nell’appartamento di Avenida Miramar, edificio Mirada 1, dopo che i vicini avevano chiamato i soccorsi intorno alle 8:30. I paramedici, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.

Le cause precise della morte non sono ancora confermate, in attesa dei risultati dell’esame autoptico, previsto tra oggi e domani. Non è escluso che il caso possa essere trattato come femminicidio, con eventuale trasferimento al Tribunale competente per reati di violenza di genere.

Con Luisa viveva il figlio di 15 anni, avuto da una precedente relazione, che ora è seguito dai familiari in contatto con il Consolato generale di Barcellona. Il Consolato ha assistito la famiglia sin dal primo momento, mantenendo contatti con una sorella, un fratello e l’ex marito della donna.