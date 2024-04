Chi era Hysni Qestaj, il Dj 40enne morto nello schianto della Ferrari a Santhià il giorno di Pasqua

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Manca ancora l'ufficialità, ma secondo gli inquirenti è quasi certo che la vittima dell'incidente avvenuto sulla bretella Ivrea-Santhià nei pressi di Vercelli il giorno di Pasqua sia Hysni Qestaj, dj 40enne residente a Villeneuve, in Svizzera. L'uomo era alla guida della sua Ferrari Gt4 e con lui viaggiava una seconda persona, forse una donna, il cui nome e cognome però non è ancora stato identificato. I due sono purtroppo morti carbonizzati e per loro non vi è stato nulla da fare.

Il riconoscimento dei due corpi è subito apparso difficile e tortuoso mentre le forze dell'ordine effettuavano i rilievi per ricostruire almeno la dinamica dei fatti. Secondo quanto finora noto, la Ferrari sarebbe uscita da una galleria e si sarebbe schiantata contro il guardrail, prendendo poi fuoco. Alla guida c'era Qestaj, dj 40enne, insieme a una donna ancora non identificata. L'identità del conducente sarebbe invece stata fornita alle autorità dal fratello, che ha dato ulteriori dettagli agli agenti della polizia stradale che indagano sull'accaduto.

Hysni Qestaj, 40 anni

La moglie del dj 40enne, insieme ai figli di 11 e 14 anni, si trova invece in Kosovo. La Procura di Vercelli ha comunque disposto l'esame del Dna sui corpi carbonizzati per la certezza definitiva dell'identità delle vittime. Anche Qestaj era originario del Kosovo, ma viveva a Villeneuve da anni.

Il Dj era anche l'intestatario del veicolo. Per la donna morta con Qestaj, l'unica strada resta proprio l'identificazione col Dna, come disposto dal pm Mariaserena Iozzo della procura di Vercelli, che coordina le indagini della polizia stradale di Torino. L'uomo sarebbe inoltre stato identificato grazie al numero di targa della sua vettura.

Entrambi i passeggeri deceduti nello schianto portavano un orologio con un cinturino d'oro. Il dettaglio potrebbe aiutare le autorità a identificare con certezza la donna, il cui nome resta ancora sconosciuto, e a dare l'ufficialità sul decesso del Dj 40enne.