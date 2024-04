video suggerito

Schianto in Ferrari a 200 all’ora, morta anche la modella ucraina Anna Kraevskaya insieme al dj Style Q È Anna Kraevskaya, modella ucraina residente in Svizzera di soli 21 anni, la seconda vittima dell’incidente verificatosi la domenica di Pasqua tra Ivrea e Santhià, dove una Ferrari si è schiantata contro il guard rail viaggiando a oltre 200 chilometri all’ora. Alla guida c’era Hysni Qestaj, in arte “Dj Style Q”, anche lui morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Anna Kraevskaya (Facebook).

Si chiama Anna Kraevskaya ed è una modella ucraina residente in Svizzera di soli 21 anni la seconda vittima dell'incidente verificatosi nei giorni scorsi a Santhià, nel Vercellese, dove una Ferrari Gt4 si è schiantata contro un guard rail mentre viaggiava a oltre 200 chilometri all'ora la domenica di Pasqua. I due occupanti della vettura sono morti carbonizzati.

Anna Kraevskaya (Facebook).

Il primo ad essere identificato è stato Hysni Qestaj, in arte “Dj Style Q”, 40 anni, residente a Villeneuve, in Svizzera, che era alla guida dell'auto. La seconda vittima sarebbe proprio la modella ucraina, che viaggiava accanto a lui. Manca ancora la conferma del Dna ma pare ci siano pochi dubbi.

Ad aiutare gli investigatori della polizia stradale a identificare il corpo è stata la denuncia di scomparsa presentata alla polizia svizzera dagli amici della ragazza. Gli agenti elvetici hanno trasmesso il nome alla polizia italiana, che in 48 ore è riuscita a dare un nome e un cognome al cadavere rinvenuto all'interno della vettura che ha preso fuoco dopo l'impatto contro il guard rail a protezione della bretella autostradale che collega Ivrea a Santhià, in Piemonte.

Secondo quanto ricostruito finora, poche ore prima dell’incidente "Dj Style Q" aveva suonato in un locale svizzero, il Jukebox Club di Sion. Sposato e padre di due figli di 11 e 14 anni che vivono in Kosovo con la madre, Qestaj è poi salito in macchina insieme alla modella, nata a Odessa ma residente in Svizzera, che gli sedeva accanto. La Ferrari, che avrebbe perso aderenza con l’asfalto a causa della velocità, senza il coinvolgimento di altri automobilisti, nell’urto si è spezzata a metà e una delle ruote anteriori è rimbalzata sul prato, a decine di metri di distanza.