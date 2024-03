video suggerito

Ferrari si schianta contro il guard rail tra Ivrea e Santhià e prende fuoco: 2 persone morte carbonizzate Grave incidente sulla bretella autostradale tra Ivrea e Santhià: una Ferrari con targa Svizzera si è schiantata contro il guardrail, prendendo poi fuoco. Due persone sono morte carbonizzata. Le indagini sulla dinamica dei fatti sono ancora in corso.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto dai vigili del fuoco

Sono due le persone decedute in un grave incidente stradale avvenuto nel Vercellese, sul raccordo A4-A5 in direzione Santhià. Un'auto è finita contro il guard rail e ha preso fuoco per cause che sono ancora da accertare. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Vercelli. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, la vettura che si sarebbe schiantata contro il guard rail sarebbe una Ferrari con targa Svizzera. L'automobile ha urtato il guardrail subito dopo la galleria di Passo d'Avenco, nel territorio di Alice Castello (Vercelli), prendendo poi fuoco.

Sul posto sono immediatamente accorsi vigili del fuoco e operatori del servizio di soccorso 118. I corpi delle due vittime, secondo le prime notizie diffuse, sono carbonizzati e l'identificazione si preannuncia complessa. Anche la dinamica dei fatti è ancora in via di ricostruzione, con le indagini della autorità appena iniziate. Stando a quanto finora noto, non vi sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro stradale. Cosa sia accaduto sarà definito durante le indagini, ma sembra che le due vittime stessero viaggiando a bordo della Ferrari e che siano rimaste incastrate tra le lamiere, morendo quindi carbonizzate nell'incendio. L'automobilista alla guida della vettura potrebbe aver perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di definizione.

L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco di Vercelli e i due corpi carbonizzati sarebbero stati già estratti dalle lamiere per il riconoscimento. Non sono ancora stati resi pubblici dettagli sulle due vittime, che per ora restano senza un nome e un cognome. L'area è stata limitata al traffico per permettere i soccorsi e tutti i primi rilievi del caso, poi è stata nuovamente riaperta alla circolazione delle auto. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 14.50 di oggi, domenica 31 marzo. Probabilmente le due vittime stavano viaggiando per raggiungere qualche località turistica in occasione del giorno di Pasqua.