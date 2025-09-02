Attualità
video suggerito
video suggerito

Chi era Francesco Silecchia, il 26enne barese trovato morto sulla spiaggia di Cannes: disposta l’autopsia

È giallo sulla morte di Francesco Silecchia, 26enne di Bari, trovato cadavere sulla spiaggia di Cannes, in Francia, dove si trovava insieme a 15 colleghi di lavoro. Attesa per i risultati dell’autopsia.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
48 CONDIVISIONI
Immagine

Era uscito dall'albergo in cui era appena arrivato insieme ai suoi colleghi e stava facendo una passeggiata quando si è improvvisamente accasciato. Francesco Silecchia, 26enne di Bari, è morto così sulla spiaggia di Cannes, in Francia, nella notte tra il 28 e il 29 agosto scorsi, dove si trovava per motivi di lavoro, ed al momento il suo decesso è avvolto dal mistero. Per chiarire le cause di quanto successo è stata anche disposta l'autopsia e, come precisa la stampa locale, i primi risulatti non saranno resi noti prima di una settimana.

Il giovane, stando a quanto ricostruito finora, era arrivato nella cittadina francese insieme ad altri 15 colleghi per un appalto di carpenteria. Alloggiavano tutti all’hotel Le Florian, dove avevano eseguito il check-in. Poi, dopo aver avvisato la famiglia della sua sistemazione, avrebbe comunicato ai suoi compagni di viaggio che sarebbe uscito per fare una passeggiata. Poi di lui non si è saputo più nulla, finché il corpo esanime non è stato notato da un passante.

I genitori di Francesco, assistiti dall'avvocato Felice Falagario, si sono recati sul posto, ma sono poi tornati in Italia senza aver avuto la possibilità di vedere il proprio figlio. Ed è da Bari che attendono notizie, attraverso il contatto continuo e diretto con il consolato italiano a Nizza. Il riconoscimento del cadavere è stato fatto dagli investigatori attraverso i documenti di identità del giovane. Per la Procura di Nizza, che coordina le indagini della gendarmeria, la causa del decesso sarebbe un infarto ma si attendono i risultati dell'esame autoptico per avere conferma di cosa sia realmente successo.

Leggi anche
Mamma trova il figlio 25enne morto in casa e lancia l'allarme: indagini in corso, disposta l'autopsia

Tanti i messaggi lasciati sui social da amici e conoscenti. "Che la tua Anima riposi in pace non ho parole solo dolore … non doveva andare così, quanti consigli venivi a cercarmi e te ne davo tanti ma non è servito a niente mi hai spezzato il cuore , stai dietro a tua madre che tanto ti amava e a tutta la tua famiglia. Non p un addio ma un arrivederci", ha scritto Nicola. "Fai buon viaggio amico mio, eri un ragazzo con un cuore grande e sempre con un sorriso stampato sulle labbra nonostante tutte le difficoltà che la vita ti ha messo davanti. Ma tu eri forte e sorridevi sempre alla vita", è il messaggio di Gaetano.

Attualità
48 CONDIVISIONI
Immagine
È morto Emilio Fede, il noto conduttore ed ex direttore del TG4 aveva 94 anni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views