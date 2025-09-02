Chi era Francesco Silecchia, il 26enne barese trovato morto sulla spiaggia di Cannes: disposta l’autopsia

Era uscito dall'albergo in cui era appena arrivato insieme ai suoi colleghi e stava facendo una passeggiata quando si è improvvisamente accasciato. Francesco Silecchia, 26enne di Bari, è morto così sulla spiaggia di Cannes, in Francia, nella notte tra il 28 e il 29 agosto scorsi, dove si trovava per motivi di lavoro, ed al momento il suo decesso è avvolto dal mistero. Per chiarire le cause di quanto successo è stata anche disposta l'autopsia e, come precisa la stampa locale, i primi risulatti non saranno resi noti prima di una settimana.

Il giovane, stando a quanto ricostruito finora, era arrivato nella cittadina francese insieme ad altri 15 colleghi per un appalto di carpenteria. Alloggiavano tutti all’hotel Le Florian, dove avevano eseguito il check-in. Poi, dopo aver avvisato la famiglia della sua sistemazione, avrebbe comunicato ai suoi compagni di viaggio che sarebbe uscito per fare una passeggiata. Poi di lui non si è saputo più nulla, finché il corpo esanime non è stato notato da un passante.

I genitori di Francesco, assistiti dall'avvocato Felice Falagario, si sono recati sul posto, ma sono poi tornati in Italia senza aver avuto la possibilità di vedere il proprio figlio. Ed è da Bari che attendono notizie, attraverso il contatto continuo e diretto con il consolato italiano a Nizza. Il riconoscimento del cadavere è stato fatto dagli investigatori attraverso i documenti di identità del giovane. Per la Procura di Nizza, che coordina le indagini della gendarmeria, la causa del decesso sarebbe un infarto ma si attendono i risultati dell'esame autoptico per avere conferma di cosa sia realmente successo.

Tanti i messaggi lasciati sui social da amici e conoscenti. "Che la tua Anima riposi in pace non ho parole solo dolore … non doveva andare così, quanti consigli venivi a cercarmi e te ne davo tanti ma non è servito a niente mi hai spezzato il cuore , stai dietro a tua madre che tanto ti amava e a tutta la tua famiglia. Non p un addio ma un arrivederci", ha scritto Nicola. "Fai buon viaggio amico mio, eri un ragazzo con un cuore grande e sempre con un sorriso stampato sulle labbra nonostante tutte le difficoltà che la vita ti ha messo davanti. Ma tu eri forte e sorridevi sempre alla vita", è il messaggio di Gaetano.