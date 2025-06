video suggerito

Chi era Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana: oggi era il suo ultimo giorno di lavoro Il brigadiere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all'alba durante un inseguimento tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Era al suo ultimo turno prima della pensione. Colpito da uno dei rapinatori in fuga, lascia moglie e due figlie.

A cura di Biagio Chiariello

Il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana, è stato ucciso all’alba durante un’operazione di pattugliamento, mentre inseguiva due rapinatori in fuga. Era sulla strada tra Francavilla Fontana e Grottaglie, in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima giornata di lavoro, e che invece si è trasformata in tragedia. Legrottaglie infatti da domani sarebbe andato in licenza e poi, il 7 luglio, in pensione.

59 anni, residente a Ostuni, lascia una moglie e due figlie. Uomo di esperienza e dedizione, aveva trascorso una vita in divisa, sempre in prima linea. Oggi, però, quella divisa non è bastata a proteggerlo.

Carlo Legrottaglie ucciso durante un inseguimento a Francavilla Fontana

Secondo una prima ricostruzione, tutto è cominciato con un controllo di routine alle porte della zona industriale. Una Lancia Ypsilon scura, con due uomini a bordo, non si è fermata all'alt intimato dalla pattuglia. Ne è nato un inseguimento ad alta tensione, proseguito fino alle campagne tra Francavilla e Grottaglie. A un certo punto, l’auto dei fuggitivi è finita fuori strada. Uno dei due è scappato, mentre l’altro ha aperto il fuoco. Legrottaglie è stato colpito mortalmente. I due sono poi fuggiti a piedi, dileguandosi tra la vegetazione. Anche uno dei rapinatori sarebbe rimasto ferito.

Sul posto sono accorse numerose pattuglie, ma per il brigadiere non c’era più nulla da fare. Le ricerche degli aggressori sono ancora in corso, mentre il Paese si stringe nel cordoglio per la perdita di un servitore dello Stato, caduto nell’adempimento del dovere, proprio nei giorni in cui doveva congedarsi per sempre dalla divisa. "Una preghiera. E un pensiero alle migliaia di donne e uomini in divisa che ogni giorno, a rischio della loro vita, ci proteggono" è il messaggio condiviso sui social dal vicepremier Matteo Salvini in merito alla tragica notizia arrivata dal Brindisino.

"Ho appreso con profondo dolore la notizia dell’uccisione del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie. Nel confidare in una rapida cattura dei responsabili, esprimo all’Arma e ai familiari la mia vicinanza e commossa partecipazione al loro dolore", le parole del presidente Sergio Mattarella.