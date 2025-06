Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco a Francavilla Fontana: era ad un posto di blocco

video suggerito

Il carabiniere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all'alba a Francavilla Fontana, nel Brindisino, al culmine di un inseguimento che ha coinvolto un'auto a bordo della quale viaggiavano due sospetti rapinatori. I fuggitivi, una volta scesi dal veicolo, avrebbero aperto il fuoco. Indaga la procura, presente il pm Raffaele Casto.

A cura di Biagio Chiariello

Un carabiniere è stato ucciso all’alba a colpi di arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. La vittima è Carlo Legrottaglie, brigadiere di circa 50 anni, in servizio presso la compagnia locale. L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino di oggi, giovedì 12 giugno durante un’operazione di pattugliamento del Nucleo Radiomobile, quando un intervento di routine si è trasformato in una tragica sparatoria.

Secondo le prime ricostruzioni, il brigadiere era ad un posto di blocco e stava fermando un’auto a bordo della quale viaggiavano due soggetti sospettati di una rapina presso un distributore di carburante.

Quest'ultima non si sarebbe fermata dando origine ad inseguimento sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie, in prossimità della zona industriale della Città degli Imperiali, al culmine del quale le persone a bordo del veicolo sono scese e hanno aperto il fuoco. Il militare è stato raggiunto da uno o più colpi e deceduto sul colpo. Uno dei responsabili della rapina, invece, sarebbe ferito.

Le dinamiche esatte sono comunque ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno cercando di chiarire sia l’identità degli aggressori sia i motivi che hanno portato all’attacco.

Sul posto sono intervenuti il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, Leonardo Acquaro, che ha preso il coordinamento delle operazioni, e il pm di turno, Raffaele Casto. L’intera area è stata immediatamente isolata e posta sotto sequestro per consentire ai tecnici del Ris di effettuare i rilievi necessari.

Le indagini proseguono con la massima attenzione e riserbo, mentre le forze dell’ordine setacciano ogni elemento utile a ricostruire nei dettagli quanto accaduto e a individuare i responsabili di questa grave aggressione. Carlo Legrottaglie era residente ad Ostuni, lascia una moglie e due figlie."

"Esprimiamo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia del carabiniere del NORM rimasto vittima questa mattina durante un intervento per una rapina alla periferia di Francavilla Fontana. Alla sua famiglia, ai colleghi e all’intera Arma dei Carabinieri va l’abbraccio commosso di tutta UNARMA, in un momento di immenso dolore che colpisce non solo l’Istituzione, ma l’intero Paese". A dichiararlo è Nicola Magno, Segretario Generale Regionale Puglia del Sindacato Militare UNARMA, che aggiunge:

“Non entriamo nel merito della dinamica dell'accaduto, che è attualmente al vaglio degli inquirenti. Tuttavia, non possiamo esimerci dal ribadire con forza quanto sia difficile, delicato e spesso estremamente rischioso il lavoro quotidiano dei carabinieri, in particolare di chi opera su strada, esposto in prima linea al pericolo e alle imprevedibilità del servizio.”