video suggerito

Chi era Antonella Lopez, la 19enne morta nella sparatoria nel locale a Molfetta: indaga l’antimafia La 19enne barese, che lavorava in un bar ed era uscita per divertirsi, è morta dopo essere stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco durante una rissa tra giovani in un locale a Molfetta. Gli inquirenti ritengono che vi possa essere il coinvolgimento di esponenti di clan criminali e sul fatto indaga ora la Direzione distrettuale antimafia di Bari. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Lopez

Si chiamava Antonella Lopez, la ragazza di 19 anni morta nelle scorse ore nella sparatoria nel locale a Molfetta, il lido Bahia Beach, dove stava trascorrendo la serata con gli amici. La giovane, residente nel rione San Girolamo, alla periferia nord di Bari, è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco mortali che sarebbero stati esplosi durante una lite a fine serata ma gli inquirenti ritengono che vi possa essere il coinvolgimento di esponenti di clan criminali della zona e per questo sul fatto indaga ora la Direzione distrettuale antimafia di Bari.

Nell'agguato in cui è morta la 19enne, infatti, sono rimasti feriti anche quattro giovani, tra cui due ora ricoverati, tra cui un ragazzo ritenuto vicino a una famiglia mafiosa. Non solo, la stessa diciannovenne era parente di Ivan Lopez, morto in un agguato compiuto sul lungomare di Bari, nel rione San Girolamo, il 29 settembre del 2021, e per la cui morte sono indagati due uomini con l’aggravante del metodo mafioso perché avrebbero agito per conto di un clan barese.

La sparatoria attorno alle 2.45 quando all'interno del locale in località Prima Cala vi sarebbe stato uno scontro tra due gruppi contrapposti. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata colpita da un solo proiettile che ha attraversato la spalla per poi raggiungere la vena giugulare, uccidendola sul colpo. Non è chiaro se la giovane, che lavorava in un bar ed era uscita per divertirsi, fosse parte di uno dei due gruppi coinvolti nella rissa o se sia stata ferita per caso.

Leggi anche Spari sulla gente in strada davanti ai locali, almeno 4 morti e decine di feriti in Alabama

“È stato un attimo. Verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio locale e in pochissimo si è scatenato l’inferno ed è accaduta la tragedia. Mai nulla del genere è mai successo nel mio locale” ha dichiarato il titolare della struttura dove si è consumata la tragedia. La rissa avrebbe coinvolto almeno una decina di persone tra cui qualcuno che infine avrebbe estratto una pistola facendo fuoco sui presenti tra la folla all'esterno del club.

I carabinieri del nucleo investigativo di Bari e di Molfetta stanno ora cercando di ricostruire tutta la dinamica dei fatti attraverso telecamere di sorveglianza e testimonianze dei presenti nel locale. Da una primissima analisi dei fatti, pare che a sparare sia stato un unico soggetto.

“Non si può morire a 20 anni e non si può morire così al di là delle motivazioni che sono a monte della vicenda” ha dichiarato il sindaco di Molfetta , aggiungendo: “Siamo vicini al dolore che ha colpito gli affetti della giovane. Confido nella prontezza e nella capacità investigativa degli inquirenti per la ricostruzione della dinamica degli avvenimenti e l'individuazione dei responsabili. Soprattutto abbiamo necessità di sapere perché proprio qui”.