Molfetta, sparatoria in un bar: uccisa una ragazza di 19 anni. Sospetti su un clan mafioso Una 19enne è morta dopo essere stata ferita con colpi di arma da fuoco durante una lite avvenuta la notte scorsa in un locale di Molfetta, nel nord Barese.

A cura di Davide Falcioni

Immagini di repertorio

Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere stata ferita con colpi di arma da fuoco durante una lite avvenuta la notte scorsa in un locale di Molfetta (Bari), il Bahia. Altri due ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro verserebbe in gravi condizioni. Le indagini sono coordinate dalla Procura antimafia di Bari per il presunto coinvolgimento di esponenti del clan mafioso del rione Japigia del capoluogo pugliese.

A quanto pare il gruppo non si sarebbe fatto scrupoli ad aprire il fuoco tra la folla all'esterno del club, a quell'ora ancora frequentato da molti giovani: un proiettile avrebbe colpito la 19enne a una spalla per poi raggiungere la vena giugulare. Per lei non c'è stato niente da fare.

"È stato un attimo. Erano le 2:45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio locale, è accaduta la tragedia. Mai nulla del genere è mai successo nel mio locale", ha raccontato all'ANSA Nicola Spadavecchia, titolare del bar della litoranea in cui è avvenuta la sparatoria. "Io non ero in pista, ero nel mio ufficio – ha aggiunto l'imprenditore – questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l'inferno. La sicurezza è intervenuta ma era tardi per la 19enne".

Sul posto sono ancora in corso indagini e rilievi dei carabinieri che sono coordinati dalla Dda di Bari e "non so ancora se mi sequestrano il locale", aggiunge Spadavecchia. "Siamo vicino alla famiglia della giovane donna rimasta uccisa ma anche noi siamo vittime di questi atti di violenza assurdi", conclude.