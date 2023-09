Chi era Angelo Reina, l’uomo che ha ucciso la ex Marisa Leo e poi si è suicidato L’imprenditore 42enne originario di Valderice ha dato appuntamento alla ex Marisa Leo nei pressi dell’azienda agricola di famiglia e l’ha uccisa a colpi di arma da fuoco. Poi ha raggiunto un viadotto dove si è messo in bilico e ha rivolto l’arma contro sé stesso precipitando giù dal ponte da una cinquantina di metri.

A cura di Antonio Palma

Angelo Reina, l’uomo che ha ucciso la ex Marisa Leo a Marsala prima di allontanarsi e suicidarsi con la stessa arma, un fucile, nelle ultime foto sui social appare sorridente vicino alla sua figlioletta avuta dalla donna. L’imprenditore 42enne, originario di Valderice, però non ha esitato a togliere per sempre la mamma alla sua bimba, lasciandola orfana. L'uomo probabilmente non ha agito di impulso ma aveva premeditato tutto. Il 42enne infatti ha dato appuntamento all'ex compagna 39enne in contrada Ferla, tra i vigneti di Marsala e Mazara del Vallo presentandosi con un fucile con il quale ha tolto la vita a Marisa Leo e una madre alla loro bimba.

Chi era Angelo Raina, ex compagno di Marisa Leo denunciato per stalking

Titolare di un vivaio di famiglia a Marsala, Angelo Reina aveva conosciuto Marisa Leo qualche anno fa proprio nella città Trapanese. Insieme i due avevano deciso di formare una coppia da cui era nata una bimba, avuta nel 2019. La loro relazione però non era durata molto e poco dopo i due si erano separati. Secondo gli amici della vittima, lui però da quel momento aveva iniziato a perseguitarla tanto che lei lo aveva anche denunciato per stalking nel maggio del 2020 e successivamente anche per violazione degli obblighi familiari e ormai da tempo non si frequentavano più.

La vittima Marisa Leo

I rapporti continuavano solo per la figlia di quattro anni

L’unico rapporto che ancora intrattenevano era solo per la custodia della figlia di quattro anni ma Reina pare non si rassegnasse a quella relazione finita e tormentava da tempo Marisa. Da quella denuncia però era passato del tempo, lei aveva cercato di instaurare un rapporto più cordiale tanto da presentare anche remissione della querela e l’uomo ora appariva sui social sorridente e spensierato. Forse per questo quando ha dato appuntamento alla ex nell’azienda agricola di famiglia, ieri, lei ha accettato, mai pensando che potesse arrivare a ucciderla.

“Questa notizia è un fulmine a ciel sereno, non abbiamo parole per il dolore” hanno dichiarato a Fanpage.it i colleghi dell'associazione presso cui la donna svolgeva il ruolo di responsabile marketing nell'area vino, confermando: "Stava lavorando con tutte le forze per creare un rapporto civile con l'ex compagno”. La 39enne del resto si era esposta più volte contro la violenza di genere partecipando a numerose iniziative dopo la separazione dal compagno.

Angelo Reina suicida dopo aver ucciso la ex

Lui invece si è presentato all'ultimo incontro con un fucile con cui le ha sparato almeno tre colpi. Poi con l'auto ha raggiunto il viadotto all'ingresso di Castellammare del Golfo dove si è messo in bilico sul ponte e ha rivolto l’arma contro sé stesso precipitando poi giù dal viadotto da una cinquantina di metri. Nella sua auto le forze dell’ordine hanno trovato anche una pistola non legalmente detenuta. Saranno ora gli esami balistici a chiarire meglio la dinamica dell'omicidio-suicidio.