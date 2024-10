video suggerito

Lecce, 30enne va a casa dell'ex fidanzata e accoltella l'uomo che era con lei L'aggressore è andato a casa dell'ex compagna, nel centro di Lecce, ed ha accoltellato l'uomo che era insieme a lei dopo una lite.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata nel centro storico di Lecce, dove un 30enne ha accoltellato un uomo che aveva appena trovato a casa della sua ex, colpendolo a una spalla con un fendente. In piena notte, è stato bloccato dalle forze di polizia. È accaduto nella tarda serata di giovedì 10 ottobre, in un appartamento lungo via 95° Reggimento Fanteria. Sul posto carabinieri, polizia e mezzi del 118.

I fatti sono avvenuti alle 22.30, quando il giovane si è presentato in casa della ex e l’ha trovata in compagnia di un altro uomo, di circa 50 anni. I due hanno iniziato a litigare ma ben presto il trentenne è passato alle vie di fatto. Il giovane – ricostruiscono le forze dell’ordine – ha afferrato un coltello ferendo il rivale alla spalla, per poi darsi alla fuga aiutato probabilmente da un complice (su cui ci sono indagini in corso) che attendeva all’esterno.

Sono intervenuti polizia e carabinieri allertati dalla donna, una ragazza leccese di 25 anni. Le ricerche dell'aggressore sono scattate in breve. Grazie alle dichiarazioni acquisite, gli investigatori sono riusciti a identificare e bloccare il responsabile. Anche il ferito si è allontanato, forse per evitare la polizia. Poco dopo, però, ha raggiunto autonomamente l’ospedale Vito Fazzi dove, dopo le medicazioni del caso, viene dimesso con una prognosi di pochi giorni.