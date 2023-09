Omicidio Marisa Leo, il ricordo dei colleghi: “Cercava di avere un rapporto civile con l’ex compagno” I ricordi dei colleghi di Marisa Leo, la donna vittima di un femminicidio in provincia di Trapani ad opera dell’ex compagno Angelo Reina, poi suicidatosi. “Questa notizia è un fulmine a ciel sereno, non abbiamo parole per il dolore”.

A cura di Matteo Pelliccia

Non si ferma il cordoglio per l'uccisione di Marisa Leo, la donna vittima di un femminicidio in provincia di Trapani ad opera del suo ex compagno Angelo Reina. L'uomo si è successivamente suicidato a Castellamare del Golfo: i due avevano una bambina e si erano separati da qualche anno.

Numerose le testimonianze a Fanpage.it dei colleghi di Colomba Bianca, l'associazione presso cui la donna svolgeva il ruolo di responsabile marketing nell'area vino, che si stringono attorno al dolore per l'uccisione.

"Siamo costernati, non abbiamo parole per descrivere il dolore che stiamo vivendo" dice a Fanpage.it Leonardo Taschetta, presidente di Colomba Bianca, una delle principali cantine della Sicilia occidentale. "Conosco Marisa da quando era bambina: stava lavorando con tutte le forze per creare un rapporto civile con l'ex compagno, questa notizia è un fulmine a ciel sereno".

"Voleva crescere la sua bambina in un ambiente tranquillo"

Anche Giuseppe Gambino, direttore commerciale dell'associazione, è dello stesso avviso. "Marisa era una donna che separava le sue problematiche dal lavoro: voleva crescere la sua bambina in un ambiente tranquillo". Continua Gambino: "Sono in Colomba Bianca da sei anni e mezzo e tutto quello che è successo in questi anni nell'associazione è stato possibile grazie a Marisa: questa scomparsa rende difficile il nostro futuro" racconta il direttore commerciale dell'associazione. "Non aveva riportato segni di malessere sul lavoro, era una persona eccezionale, la nostra immagine".

Il ruolo importante di Marisa Leo, nella promozione del vino a livello nazionale e locale, nonché nella difesa dei diritti delle donne, viene confermato anche da Taschetta a Fanpage.it. "Era molto attenta al mondo del sociale e alle persone in difficoltà, dalle donne ai portatori di handicap".

"Da oggi inizia un percorso ispirato alle sue idee"

Il presidente di Colomba Bianca descrive il suo "orgoglio ad averle affidato questo incarico così importante in associazione, la vedevo amare quotidianamente il suo lavoro e il proprio territorio. Marisa faceva ogni cosa pensando al benessere di Colomba Bianca e dei propri soci".

Una perdita atroce, insomma, per una comunità nella quale la donna era molto conosciuta e apprezzata per il suo lavoro. "Colombia Bianca onorerà la presenza di Marisa: l'associazione deve esserne orgogliosa di avere vissuto quotidianamente la sua presenza. Da oggi inizierà un percorso ispirato alle sue idee" dice a Fanpage.it Gambino.