Chi è Maria Antonietta Panico, trovata morta a Trento: impegnata in politica, era mamma di una bimba È Maria Antonietta Panico la donna trovata morta oggi a Trento nella sua abitazione di via Vicenza dall’ex marito. Era mamma di una bambina ed era molto conosciuta per il suo impegno in politica: nel 2018 si candidò insieme al governatore Fugatti. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Maria Antonietta Panico ed era mamma di una bambina la donna trovata morta oggi a Trento dall'ex marito. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione in via Vicenza. Al momento non si è esclude alcuna pista, neppure quella del femminicidio. Sul letto pare siano state trovate macchie di sangue. Il decesso potrebbe risalire a qualche giorno fa.

Maria Antonietta Panico aveva attualmente un altro compagno. A Trento era molto conosciuta soprattutto per il suo impegno in politica. Nel 2018 si era infatti candidata nella lista a supporto del governatore Maurizio Fugatti mentre nel 2020 aveva corso alle elezioni comunali con la lista Civica a supporto di Andrea Merler, come riporta iltquotidiano.it. Per anni aveva inoltre lavorato per il patronato Caf U.di.Con. Il prossimo 21 gennaio avrebbe compiuto 43 anni.

Sul posto, nel quartiere di Bolghera, oltre ai carabinieri, il medico legale e il pm di turno Patrizia Foiera. In corso accertamenti per capire se si è trattato di una morte violenta. Al momento gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima e starebbero conducendo alcuni interrogatori, a cui sarebbe stato sottoposto anche l'ex marito.

Se confermata la pista dell'omicidio, si tratterebbe del secondo femminicidio in Trentino a distanza di pochi giorni. Solo il 12 gennaio infatti, in Valfloriana, è stata uccisa la 37enne Ester Palmieri, di cui ieri si sono celebrati i funerali. La donna, madre di tre figli, è stata uccisa dal suo ex compagno, Igor Moser, che poi si è tolto la vita.