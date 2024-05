video suggerito

Lucca, incendio in una casa: donna di 63 anni trovata morta sul letto La donna deceduta si chiamava Beata Boruszkowska, era nata in Polonia ma da anni era residente in Toscana insieme al figlio, che vive in un’altra casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine d'archivio

Una donna di 63 anni è stata trovata morta a seguito dell'incendio divampato nella sua abitazione. È accaduto la scorsa notte a San Lorenzo a Vaccoli, una frazione di Lucca.

Erano circa le 3.20 quando i vigili del fuoco sono intervenuti per le fiamme che avevano interessato una casa indipendente. All'interno, sul letto, è stato trovato il corpo senza vita di una donna, Beata Boruszkowska, nata in Polonia ma da anni residente in Toscana insieme al figlio, che vive in un’altra casa. Il corpo non è stato interessato dalle fiamme e quindi si presume che la vittima sia deceduta a causa delle esalazioni del fumo.

Al momento si ipotizza che la causa dell'incendio sia accidentale. Indagini in corso da parte della polizia. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria