Ventenne trovata morta nel letto dal fidanzato: indagini in corso, attesa per l’autopsia

A cura di Susanna Picone

Una ragazza di venti anni, Lisa Colangelo, sabato mattina è stata trovata morta nel letto dal suo fidanzato nella casa del giovane a Livorno. Un malore probabilmente l’ha stroncata nel sonno, ma per capire esattamente cosa sia successo è stata disposta l'autopsia sul corpo della ragazza e sono in corso le indagini della polizia.

Secondo quanto ricostruito finora, quando il fidanzato – un giovane del posto – si è svegliato e l’ha trovata esanime nel letto ha immediatamente chiamato il 112, ma i soccorsi per la ragazza si sono purtroppo rivelati inutili. I volontari della Misericordia di via Verdi, intervenuti nella casa insieme al medico e all’infermiere del 118 sull’automedica dell’Asl Toscana nord ovest, non hanno potuto fare niente per salvarla. Lisa era morta da almeno qualche ora.

Sul posto è poi intervenuta la Polizia. I tecnici specializzati nei rilievi forensi sono rimasti per ore nell’appartamento insieme al medico legale incaricato dalla procura, intanto gli agenti hanno subito ascoltato il fidanzato della ventenne e tutti i soccorritori intervenuti nella speranza di salvarla. Per fare piena luce sull’accaduto e comprendere la causa dell’improvviso malore il pubblico ministero di turno ha appunto disposto l’autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.

Delle indagini si occuperà la Squadra mobile guidata dal vicequestore Giuseppe Lodeserto. La salma della giovane donna è stata intanto portata al cimitero in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria. Lisa Colangelo era originaria della Garfagnana ma residente a San Miniato, nel Pisano. Come ricostruisce Il Tirreno, aveva studiato al liceo linguistico Montale di Pontedera e dopo il diploma aveva iniziato a lavorare. La notte della tragedia era andata a dormire a casa del fidanzato che, interrogato, non avrebbe saputo dir nulla di quanto accaduto.