Aggredito da un cinghiale in Calabria, muore in ospedale: indagini in corso. Il figlio: "Sei stato un eroe" Franco Iacovo è morto ieri a 64 anni dopo essere stati aggredito da un cinghiale nei presso della sua abitazione a Cetraro (Cosenza): indagini in corso, disposta l'autopsia. Il figlio: "Sei stato un eroe".

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Dramma a Cetraro (Cosenza) dove un uomo di 64 anni, Franco Iacovo, è morto ieri, domenica 16 marzo, in ospedale dopo essere stato aggredito da un cinghiale nella tarda serata nei pressi della sua abitazione, in una zona rurale dello stesso centro dell'alto Tirreno cosentino.

Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il magistrato di turno presso la Procura di Paola ha disposto il sequestro della salma, su cui a breve verrà effettuata l'autopsia per cercare di capire esattamente la dinamica di quanto successo. Secondo le prime ricostruzioni la vittima, un collaboratore scolastico del locale Istituto comprensivo Marinella, avrebbe catturato l'animale con una trappola artigianale, poi credendolo ormai inoffensivo, gli si è avvicinato, ma poi è stato aggredito brutalmente. Trasferito in ospedale, ne è stato dichiarato il decesso per le ferite riportate.

Iacovo, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, sarebbe deceduto per le conseguenze di un malore che lo ha colpito nel momento dell'aggressione da parte dell'animale. Ma le modalità di quanto è accaduto sono adesso al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Paola, che hanno pertanto avviato un'indagine.

Su Facebook il figlio della vittima ha espresso il proprio dolore con un messaggio: "Il mio papà è stato un eroe. Resterai per sempre nel nostro cuore".