Trento, 32enne trovata morta nel letto dall'ex marito: sul materasso macchie di sangue Una donna di 32 anni è stata trovata morta nel suo letto macchiato di sangue a Trento. La giovane sarebbe stata trovata dall'ex marito. In corso accertamenti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una donna di 32 anni è stata trovata morta nel letto della sua abitazione di Trento. A trovarla sarebbe stato l'ex marito: la 32enne era riversa nel letto in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri, il medico legale e il pm di turno Patrizia Foiera. In corso accertamenti per capire se si è trattato di una morte violenta.

Stando a quanto finora reso noto, l'ex partner della 32enne si sarebbe presentato a casa della vittima allarmato dalle numerose telefonate fatte senza risposta. Gli inquirenti non hanno per ora escluso alcuna pista, neppure quella dell'omicidio. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sarebbero attualmente impegnati a raccogliere la testimonianza dell'ex che per primo ha allertato le forze dell'ordine.

Il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto a metà mattinata, quando l'ex marito della vittima ha allertato le forze dell'ordine. Secondo quanto finora noto, la donna aveva un nuovo compagno. Il corpo della 32enne è stato ritrovato nel quartiere Bolghera, in via Vicenza.

Non è esclusa la pista di un femminicidio. Si tratterebbe del secondo avvenuto in pochi giorni in Trentino.