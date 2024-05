video suggerito

Trovata morta in casa Lisa Labbrozzi: era coordinatrice di Forza Italia, aveva 39 anni È morta a soli 39 anni Lisa Labbrozzi, coordinatrice di Forza Italia: a trovarla senza vita nella sua casa a Casale sul Sile è stato il padre. Donerà la cornee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Lisa Labbrozzi (Facebook).

Lutto nella politica veneta: è morta a soli 39 anni Lisa Labbrozzi, coordinatrice di Forza Italia. Il corpo senza vita della donna è stato trovato lunedì mattina nella sua casa a Casale sul Sile dal padre, che ha dato l'allarme. Subito sono accorsi sul posto i sanitari del 118 i quali però non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Qualche giorno fa aveva partecipato al compleanno di un nipote e sembra stesse preparando la festa per i suoi quarant'anni, venerdì prossimo, 17 maggio. Per di più, proprio ieri, nella giornata in cui è stata trovata senza vita, avrebbe dovuto partecipare ad un rogito con cui i genitori le avrebbero ceduto una proprietà in Umbria. Il padre, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei, si è recato nella sua abitazione e l'ha trovata senza sensi.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri che non hanno ravvisato eventuali responsabilità di terzi; la Procura di Treviso ha quindi già restituito la salma alla famiglia per i funerali. Labbrozzi faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia e dal 2016 era componente del Consiglio di amministrazione di Contarina. Attualmente lavorava come operations manager per l'azienda Gde di Bologna. Verranno donate le cornee.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. "Azzurro Donna si stringe al dolore dei familiari e delle tante amiche ed amici veneti per la morte prematura di Lisa Labbrozzi. La nostra comunità politica perde troppo presto una risorsa brillante ed appassionata. Ciao Lisa, continueremo a trasmettere i valori di Forza Italia anche in tuo onore", ha scritto Azzurro Donna su Facebook.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabio Chies, molto legato alla 39enne, ha annullato, in segno di lutto, tutti gli eventi elettorali della giornata di ieri, mentre Emanuele Crosato, portavoce del coordinamento provinciale di Forza Italia, l'ha ricordata così: "Era una persona di grandi capacità, una grande professionista che ha sempre dato una mano a tutti. Esprimiamo vicinanza e le nostre condoglianze alla famiglia".