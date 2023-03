Chi è la chef Clare Smyth e quanto costa mangiare nel suo ristorante Core: menù e prezzi Clare Smyth è l’unica chef donna britannica a detenere tre stelle Michelin nel Regno Unito. Col suo ristorante Core, aperto nel 2017 nel cuore di Notting Hill, a Londra, ha raggiunto anche il premio di Miglior chef donna del mondo.

A cura di Antonio Palma

"Non è solo il cibo a fare un ristorante e nel suo locale Core, a Londra, la chef Clare Smyth si concentra davvero sull'intera esperienza del cliente", così la guida Michelin descrive la prima e unica chef donna britannica a detenere tre stelle Michelin nel Regno Unito e la quarta chef britannica nella storia a ricevere l'ambito premio. Tre stelle che per la chef nord irlandese sono arrivate dopo una carriera, rappresentata da esperienze in giro per il mondo ma concentrata soprattutto nel suo Paese, il Regno Unito, dove è rimasta radicata e dove infine ha deciso di aprire il suo primo locale solo nel 2017. Un ristorante che ha raccolto immediati consensi e premi, culminati appunto nella terza stella Michelin dopo poco più di 3 anni.

Col suo locale Core, nato nell'agosto del 2017 nel cuore di Notting Hill, noto quartiere londinese, la chef Clare Smyth ha collezionato premi culinari di altissimo prestigio come il titolo di Miglior chef femminile del mondo nel 2018 dalla World's 50 Best Restaurants, la lista dei 50 migliori ristoranti del mondo, e a seguire le prime due stelle nella Guida Michelin 2019 e infine l'ambita terza stella nel gennaio 2021. Un anno quest'ultimo sancito anche dall'apertura di un secondo locale dall'altra parte del mondo lo Oncore di Clare Smyth a Sydney, in Australia, all'interno del Crown Sydney, un grattacielo con una delle viste più incredibili del porto di Sydney.

Chi è Clare Smyth, la chef britannica con tre stelle Michelin

Prima dei suoi locali però, per la chef Clare Smyth, cresciuta in una fattoria nella contea di Antrim, nell'Irlanda del Nord, c'è stata una lunga gavetta trascorsa in alcune delle cucine più importanti e rinomate del mondo. La sua formazione infatti è passata ad esempio dai tre anni al Louis XV di Alain Ducasse a Montecarlo ma anche da esperienze più brevi al Waterside Inn dei Roux e al French Laundry e Per Se di Thomas Keller. La sua esperienza più lunga però è indissolubilmente legata a Gordon Ramsey sotto il quale è rimasta per bene 13 anni, arrivando a posizioni di vertice come il ruolo di Capo chef e poi di Chef Patron nel suo locale tristellato di Londra.

Quanto costa mangiare al Core di Clare Smyth a Londra: menù e prezzo

Clare Smyth, che è ospite del finale di MasterChef Italia 12, nel suoi principale ristorante, Core, offre una cucina che pone molta enfasi e attenzione sul cibo naturale sostenibile. Il locale londinese offre due menu degustazione, anche se si può orinare anche a À la carte, e si aggirano entrambi sulle duecento sterline a persona. Il primo menù offerto è il "Classic Tasting Menu" da 205 sterline che presenta i piatti che Clare ha continuamente perfezionato nel corso degli anni come il "Lamb Carrot", che ribalta i ruoli tra agnello e carota facendo diventare quest'ultima la protagonista, o il Potato and roe" con patate selezionate a mano da una fattoria del Suffolk. Il secondo menu è il "Core season" da 225 sterline che vede costruzioni culinarie più contemporanee con un tocco di lusso.

Per chi vuole osare di più il locale però offre anche una esperienza diversa a un costo ovviamente più oneroso. Si tratta del Tavolo dello chef di Core dove si può guardare in prima persona team di cucina mentre prepara i piatti a pochi metri proprio come se si fosse in casa di amici. Il tavolo dello chef può ospitare da 8 a 10 commensali che devono scegliere lo stesso menu degustazione e va prenotato con un deposito non rimborsabile di 2000 sterline.

La cucina di Clare Smyth

Core, offre una cucina che pone molta enfasi e attenzione sul cibo naturale sostenibile proveniente dagli agricoltori e dai produttori della zona più attenti alla sostenibilità ambientale. L'attenzione è alle materie prime che arrivano da contadini e produttori e artigiani indipendenti della zona che seguono regole etiche. "La forza della cucina risiede nella sua capacità di creare piatti moderni che offrono sapori e consistenze superbi ma in uno stile sobrio" spiegano da Michelin.