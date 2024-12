video suggerito

Che tempo farà a Natale e quando arriverà la nuova ondata di freddo e neve: le previsioni meteo di Giuliacci Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it "da oggi, venerdì 13 dicembre, fino al 20 il tempo sarà stabile, poi dal 20 fino alla vigilia di Natale ci sarà una ondata di freddo che porterà tanta neve". Ma il 25 e il 26 dicembre ci saranno sorprese.

A cura di Ida Artiaco

"Da oggi, venerdì 13 dicembre, fino al 20 il tempo sarà stabile, poi dal 20 fino alla vigilia di Natale ci sarà una ondata di freddo che porterà neve sulle Alpi e l'Appennino Centro-Settentrionale anche a bassa quota".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi giorni a ridosso delle vacanze di Natale, che quest'anno saranno più bianche che mai, complice la neve che cadrà nei giorni precedenti alla Vigilia, mentre il 25 e il 26 dicembre, secondo le ultime tendenza, dovrebbe esserci bel tempo su tutta la Penisola.

In arrivo la perturbazione di Santa Lucia con neve e gelate: dove ci sarà e quanto durerà

Secondo Giuliacci, già da stasera, venerdì 13 dicembre, una perturbazione porterà pioggia nel giorno di Santa Lucia su Liguria, Campania e regioni Centrali. "Domani e domenica 15 dicembre – ha continuato – le piogge si concentreranno al Centro Sud. Farà freddo soprattutto al Nord perché altrove le nuvole limiteranno il raffreddamento notturno, e ci saranno gelate. Poi, tra il 16 e il 19 dicembre, arriverà l'anticiclone africano che spingerà aria pescata dall'Atlantico Sub-Tropicale, quindi più calda, per cui le temperature risaliranno, soprattutto al Centro Sud, mentre al Nord continueranno nebbie e gelate".

Caldo a Natale con l'anticiclone delle Azzorre: le previsioni meteo

Ma prima di Natale, tra venerdì 20 e martedì 24 dicembre cambierà tutto. "Avremo venerdì 20 dicembre piogge deboli a Nord Est e al Centro – ha spiegato l'esperto -, il 21 piogge deboli al Sud e anche il 22, il 23 piogge al Centro Nord e regioni tirreniche, il 24 dicembre, giorno della Vigilia, pioggia al Sud e solo qualche residuo di notte il 25, ma a Natale e Santo Stefano ci sarà il bel tempo complice l'Anticiclone delle Azzorre che si allunga fino all'Italia".

Dove nevicherà e quando nevicherà in Italia nel periodo di Natale

Giuliacci ha anche affermato che "non mancheranno le nevicate sulle Alpi Occidentali già tra oggi e domani, ma la fase più interessante sarà quella tra il 20 e il 24 dicembre, perché come abbiamo visto ci saranno due ondate di freddo in rapida successione con venti da nord ovest. Per cui avremo venerdì 20 dicembre nevicate sulle Alpi di confine, domenica 22 nevicate sulle Alpi occidentali e lunedì 23 dicembre i fiocchi arriveranno fino a quote molto base, anche 500 metri sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale, tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Su queste ultime due nevicherà anche alla vigilia di Natale".