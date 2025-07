Che cos’è Pulse Z, la piattaforma europea che dà voce alla Generazione Z

Immagine generata con l’intelligenza artificiale

Inclusione, dialogo, democrazia partecipata. E ancora, sostenibilità, istruzione e lavoro di qualità, salute mentale e benessere. Sono tutti obiettivi che fanno parte della strategia giovanile dell'Unione europea, che Bruxelles cerca di promuovere proprio a partire dal contributo delle nuove generazioni, lasciando che siano i più giovani a raccontare come vanno raggiunti. Il primo passo è fare spazio, in modo che le loro voci possano essere ascoltate. Anche per questa ragione è nato Pulse Z, un progetto di democrazia digitale per giovani europei tra i 16 e i 25 anni, che riunisce ragazzi e ragazze interessati alla politica, all'attualità e al giornalismo, e a cui questo giornale ha scelto di partecipare.

Una piattaforma editoriale pensata per i giovani e creata da giovani, dove ogni voce conta e dall'interazione nascono riflessioni, idee, proposte: Pulse Z è uno spazio da condividere, dove i giovani professionisti dei media partecipano al dibattito sul futuro dell'Europa. Della loro Europa.

L'obiettivo del progetto è proprio quello di spingere la partecipazione, per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità europea nella Generazione Z, partendo proprio da chi già si interessa ai temi centrali dell'Unione, come appunto la sostenibilità, il lavoro, l'uguaglianza, l'inclusione. Per poi spingere tutti a partecipare, a coltivare le discussioni su temi che ci vedono tutti protagonisti.

Pulse Z nasce dalla collaborazione di un consorzio europeo di organizzazioni attive nel giornalismo, nell’educazione, nell’innovazione digitale e nell’attivismo civico. È guidato da Junior Achievement Europe e tra i partner ci sono Matrix Internet, Europejskie Media Sp. z o.o (EMS), ADB – Euractiv Romania, YMCA Europe, Europsky Dialog – European Dialogue (ED), European Youth Press (EYP). E, ovviamente, Ciaopeople, l'editore di questo giornale.

L'ambizione è quella di diventare una piattaforma collaborativa, per cui oltre a un hub centrale di contenuti ci sono anche cosi di formazione e opportunità imprenditoriali. I rappresentanti del consorzio di Pulse Z, così come l'editorial board, si sono riuniti ad Atene tra il 1 e il 3 luglio per il GEN-E 2025 Festival, cioè il principale festival continentale per giovani imprenditori. In questa cornice si è parlato anche del futuro di Pulse Z, di come rafforzare la community online e diventare così un riferimento per giovani europei appassionati di media, attivismo e politica.

Pulse Z punta a reclutare oltre 3 mila giovani provenienti da oltre venti Paesi dell'Unione, raggiungendo così mezzo milione di persone con i suoi contenuti e promuovendo un nuovo modo di fare informazione. Fanpage.it, il principale giornale online in Italia, non poteva mancare!