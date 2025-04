video suggerito

Chanel, la ragazza con la lingua più lunga del mondo: "La gente urla per lo shock" Chanel Tapper, 34enne statunitense della California, con la sua lingua lunga ben 9,75 centimetri, è entrata nel Guinness dei primati come la donna con la lingua più lunga del mondo. Con l'organo ha sviluppato anche alcune particolari abilità come sollevare un cucchiaio.

A cura di Antonio Palma

“Sinceramente, la reazione più comune quando qualcuno vede la mia lingua è lo shock ma in realtà mi piace quando le persone urlano o strillano alla vista della mia lingua”, a parlare è Chanel Tapper, 34enne statunitense della California che con la sua lingua, lunga ben 9,75 centimetri, è entrata nel Guinness dei primati come la donna con la lingua più lunga del mondo.

Reazioni che la donna accoglie sempre con un grande sorriso e anche per questo non manca occasione di mostrare la lingua alla gente per vedere come reagiscono quando si accorgono che è più grande di una carta di credito. "La gente urla o strilla per lo shock o a volte per l'orrore, e questa è probabilmente la mia reazione preferita perché mi fa ridere perché è una risposta drammatica" ha raccontato la donna un'intervista pubblicata sul sito web del Guinness World Records.

Del resto la consapevolezza dell’originalità del suo organo nasce da lontano visto che già in tenera età amava sorprendere gli altri prendendo l'abitudine di tirare fuori la lingua improvvisamente davanti agli altri bambini. Sono qualche anno dopo però si è accorta che quella particolarità attirava molta la curiosità di tutti quando un suo video venne pubblicato su YouTube con migliaia di visualizzazioni e commenti.

Un video che poi è arrivato anche al team del Guinness World Records che l'ha finalmente invitata a un evento a Los Angeles nel 2010 per misurarle la lingua e vedere se meritava un posto nel libro dei record. Chanel Tapper ha battuto di misura altri due concorrenti, superando la lunghezza media della lingua per le donne di circa 1,9 centimetri.

Da allora detiene ancora il titolo e nel frattempo ha sviluppato anche alcune particolari abilità con la sua lunghissima lingua. La 36enne infatti oltre a toccarsi naso e mento, con l’organo riesce a spostare piccoli oggetti e addirittura a sollevare un cucchiaio arrotolandoci attorno la lingua.

"Mi piacciono le piccole cose divertenti e sciocche come queste. Quello che rende la mia lingua divertente è quando posso fare cose fuori dagli schemi” ha spiegato Chanel Tapper, aggiungendo: “La cosa che preferisco dell'essere una detentrice di un record però è viaggiare e incontrare altre persone”