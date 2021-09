Cerca di salvare il suo cane da caccia finito nel canale, Franco scivola e muore annegato Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto assieme a Vigili del Fuoco e sanitari, ci sono pochi dubbi sul fatto accidentale: il pensionato è andato in soccorso del cane che era caduto ed era in difficoltà ma sarebbe scivolato a sua volta finendo in acqua dove probabilmente è morto annegato.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nel Ferrarese oggi giovedì 30 settembre quando un cacciatore è scivolato nel tentativo di salvare il suo cane da caccia caduto in un canale ed è morto annegato. Il dramma si è consumato nelle campagne in località Massa Fiscaglia, piccolo centro del comune sparso di Fiscaglia in provincia di Ferrara. La vittima è un cacciatore forlivese di 78 anni, Franco Fanini, che era arrivato in zona con il suo cane e alcun i amici di prima mattina per una battuta di caccia. L'allarme è scattato intorno alle 9.30 del mattino quando un amico che era a caccia con lui ma batteva un'altra zona lo ha perso di vista e non riuscendo a rintracciarlo ha chiamato i carabinieri.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto hanno avviato subito le ricerche individuandolo poco dopo ma quando lo hanno rintracciato, però , per lui era ormai troppo tardi. L'uomo giaceva esanime nelle acque del canale Bastione con accanto il cane e il fucile. I sanitari del 118 ne hanno solo potuto accertare il decesso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto assieme a Vigili del Fuoco e sanitari, ci sono pochi dubbi sul fatto accidentale: il pensionato è andato in soccorso del cane che era caduto in acqua ed era in difficoltà. L'uomo si era tolto il fucile e con la cinghia di trasporto avrebbe cercato di agganciare il collare del cane per tirarlo a riva ma sarebbe scivolato a sua volta finendo in acqua dove probabilmente è morto annegato e dove infine è stato recuperato senza vita dai pompieri. Il corpo del settantottenne è stato trasferito alla Medicina Legale a disposizione della magistratura per l'eventuale autopsia.