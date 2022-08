“C’è un serpente in camera da letto”, pitone di oltre 5 metri si intrufola in casa dalla finestra Un pitone di quasi 6 metri si è intrufolato in camera da letto entrando dalla finestra. È accaduto nell’Hampshire in Inghilterra. La scena è stata immortalata in alcuni scatti.

A cura di Chiara Ammendola

È stato il vicino di casa a lanciare l'allarme quando ha visto sul tetto della vicina di casa un enorme serpente strisciare fino alla finestra dell'abitazione. E così la donna quando ha raggiunto la camera da letto ha trovato il pitone lungo quasi sei metri e ha immediatamente allertato il marito. È accaduto nell'Hampshire, in Inghilterra, lo scorso 23 agosto. La scena è stata immortalata in alcuni scatti che sono poi stati diffusi sui social.

L'animale, un pitone lungo cinque metri e mezzo, si è poi scoperto appartenere a un vicino di casa della donna che se lo è ritrovato in camera da letto. Il serpente era riuscito a scappare dalla teca nella quale il sua proprietario lo teneva decidendo di andare in giro nel vicinato fino a raggiungere l'abitazione della malcapitata a Chandler's Ford. Tutto si è consumato nella mattinata del 23 agosto quando un vicino ha contattato la proprietaria della casa dove il pitone si stava intrufolando.

La donna, Jenny Warwick, intervistata da una tv locale, ha dichiarato di essere rimasta "piuttosto scioccata" nel vedere il serpente sul letto: “Ho chiamato mio marito e gli ho detto che c'era un serpente a piede libero e lui ha detto che ero pazza – racconta la donna – poi mi ha raggiunta in camera, ha visto il serpente e ha urlato anche lui”. Warwick ha raccontato che temevano che il pitone potesse attaccarli in qualche modo ma poi hanno capito che il serpente poteva essere innocuo e così hanno atteso l'arrivo del proprietario che prelevasse l'animale per riportarlo a casa. Un'avventura che non dimenticheranno facilmente.