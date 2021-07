Nuovo colpo delle forze dell'ordine alla ‘ndrangheta , individuato e catturato nelle scorse ore il boss Francesco Pelle, appartenente alla ‘Ndrangheta e all'omonima ‘ndrina dei Pelle, ricercato dal 14 giugno del 2019 per associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio dopo essere sparito nel nulla da Milano quando il suo caso era passato in giudicato. Pelle è stato individuato dai carabinieri a Lisbona, in Portogallo, dove era ricoverato in una clinica locale per covid. Conosciuto col nomignolo di "Ciccio Pakistan', Francesco Pelle è stato uno dei protagonisti della sanguinosa faida di San Luca ed era considerato uno dei trenta latitanti italiani più pericolosi.

Chi è il boss Francesco Pelle

Pelle era già finito in arresto nel 2008 quando fu scovato in una clinica di Pavia dove si era finto vittima di un incidente stradale per farsi curare. Condannato all'ergastolo nel 2014, nel 2018, Ciccio Pakistan era stato scarcerato per motivi di salute perché era finito sulla sedia a rotelle dopo un agguato subito nel 2006. In seguito alla conferma dell'ergastolo era diventato nuovamente latitante. Francesco Pelle è accusato tra le altre cose di aver ordinato l'omicidio di Giovanni Nirta, capo della ‘ndrina rivale, che però sopravvisse all'agguato, nel corso del quale rimase uccisa Maria Strangio, moglie di Nirta. La vendetta dei Nirta arrivò nel 2007 con la sanguinosa strage di Duisburg. Pelle sparì nel nulla nel luglio del 2019 mentre si trovava a Milano con l'obbligo di dimora.

Il boss Francesco Pelle ricoverato per covid

Anche questa volta probabilmente i motivi di salute ritarderanno la sua estrazione visto che, come apprende l'AdnKronos, è stato individuato dai carabinieri di Reggio Calabria in una clinica di Lisbona dove si trovava perché positivo alla Covid. Il boss di ‘ndrangheta si trova ora in stato di fermo portoghese in attesa del via libera all'estradizione, a seguito della quale in Italia gli sarà notificata l'ordinanza di arresto. . La fuga dopo che la Cassazione aveva respinto il suo ricorso contro la condanna all'ergastolo come mandante della strage del Natale 2006, a cui seguì la mattanza di Duisburg nel Ferragosto dell'anno successivo.