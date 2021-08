Catanzaro, tromba d’aria danneggia le strutture sul lungomare. Sradicati anche alcuni alberi Calabria, piogge e raffiche di vento causano danni alle strutture sul lungomare. Paura a Falerna, nel Catanzarese, dove una tromba d’aria ha sradicato diversi alberi e distrutto alcune delle costruzioni pensate per i turisti. Non sono stati registrati feriti, ma la situazione viene costantemente monitorata.

A cura di Gabriella Mazzeo

È ancora allarme ambientale in Calabria, già vittima di numerosi incendi che hanno distrutto ettari di spazi verdi nella stagione estiva. Adesso le temperature da bollino rosso hanno lasciato spazio a nubi e raffiche di maltempo che hanno provocato danni in egual misura. Le perturbazioni che già nella giornata di ieri hanno toccato alcune regioni del Nord Italia hanno raggiunto il Sud come da previsioni. In particolare, la Calabria registra dalle prime ore di questa mattina forti temporali sparsi su tutto il territorio regionale. Alle precipitazioni si uniscono forti raffiche di vento che stanno creando disagi alla circolazione stradale sulla A2 sul tratto tra gli svincoli di San Mango d'Aquino e Lamezia Terme. Tanta paura per gli abitanti di Falerna, in provincia di Catanzaro, dove una tromba d'aria ha danneggiato alcune delle strutture presenti sul lungomare.

Diversi alberi sono stati sradicati dal vento: uno ha colpito una vettura parcheggiata nelle vicinanze, fortunatamente vuota. Nessuno dei residenti è infatti rimasto ferito. La situazione però continua ad essere monitorata con crescente attenzione: preoccupano infatti i danni provocati dalla pioggia intensa ad Amatea, sempre nel Cosentino. Ad essere prese di mira in particolare le zone turistiche, le cui strutture sono particolarmente fragili sotto i colpi del maltempo. Allagate anche strade e bassi. La situazione ha creato particolari disagi soprattutto perché la zona è ancora meta di sbarco dei turisti da tutta Europa. Numerosi i danni segnalati anche nei dintorni di Vibo Valentia, con diversi interventi dei vigili del fuoco. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Problemi anche per la circolazione con traffico congestionato e bloccato dal maltempo che non accenna a diminuire. In difficoltà tutte le province calabresi.