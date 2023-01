Catania, neonata di 4 giorni muore in ospedale: disposta l’autopsia sul corpicino Il caso all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. La piccola si chiamava Syria. Indaga la Polizia: acquisite le cartelle cliniche e sentiti i genitori.

A cura di Biagio Chiariello

Una neonata di soli 4 giorni è morta la notte scorsa all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. È stata aperta un’istruttoria per capire cosa è successo. "Siamo fiduciosi nel lavoro degli organi competenti a cui daremo la più ampia collaborazione" fanno sapere dal nosocomio.

La piccola si chiamava Syria, era nata tra le 39 e le 40 settimane di gravidanza e pesava 2 chili e 730 grammi. Questa notte attorno avrebbe cominciato a piangere ripetutamente.

A raccontarlo è la nonna della piccola: “Alle 4,30 mia figlia ha chiamato i dottori per vedere se aveva il pannolino sporco e loro hanno detto: ‘No non ce l’ha sporco', ma la bambina continuava a piangere. Per questo mia figlia se l’è messa sul letto, sembrava si fosse calmata sul petto della mamma, poi alle 5 sono passati per prendere la pressione, ma già la bambina era già morta. Nei giorni scorsi stava bene – assicura, secondo quanto si legge su Live Sicilia – le avevo fatto il bagnetto io ed era tranquilla, non aveva niente”.

I genitori della piccola hanno intrapreso le vie legali per comprendere le ragioni dell’improvviso decesso. Questa mattina gli agenti hanno già sentito i genitori della piccola e hanno acquisito la cartella clinica dell’ospedale, su disposizione della Procura di Catania.

L’avvoca Antonio Cozza ha spiegato “Qualcosa è accaduto, la bambina è deceduto dopo soli tre giorni dalla nascita. I familiari chiedono che venga approfondito quanto accaduto e attendiamo l’esito dell’autopsia”.