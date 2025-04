Catania, droga e bombe artigianali in casa: arrestato 57enne

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Droga e ordigni esplosivi nascosti in casa e nei dintorni dell’abitazione. I carabinieri di Mascali, in provincia di Catania, al termine di un'operazione mirata hanno arrestato ieri un 57enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di materiali esplosivi pericolosi.

L’operazione ha visto la collaborazione del 12° Battaglione Cacciatori di “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto un ingente quantitativo di droga destinata allo spaccio: marijuana e cocaina già suddivise in dosi e pronte per la vendita, oltre a un contenitore con stupefacente sfuso. Sequestrati anche bilance di precisione e strumenti per il confezionamento, occultati nel vano di un mobile al piano terra.

Le ricerche si sono poi estese all'esterno dell'abitazione, dove, tra pietre e muretti, gli investigatori hanno recuperato ulteriori quantitativi di droga: bustine contenenti una sostanza giallastra simile all’eroina, un sacchetto con materiale pietroso sospetto e un altro con circa 25 grammi di cocaina.

A destare particolare allarme è stato il ritrovamento di circa 50 ordigni esplosivi artigianali, alcuni del peso di 100 grammi. Si tratta di dispositivi simili a petardi ma potenziati, dotati di una carica esplosiva non autorizzata e potenzialmente letale, assimilabili a vere e proprie bombe artigianali.

Sulla base delle prove raccolte, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito in carcere. L’intero materiale sequestrato verrà sottoposto ad analisi per determinarne la natura e la pericolosità.