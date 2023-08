Catania, bambino di 3 anni cade nella piscina di casa e muore annegato: indagata la nonna Terribile disgrazia nel pomeriggio a Santa Venerina. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta, il magistrato inquirente ha disposto l’autopsia sul corpicino del bambino.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia oggi pomeriggio a Santa Venerina, nel Catanese, dove un bimbo di appena 3 anni è annegato nella piccola piscina di casa della nonna materna, in via Passopomo, al confine con Zafferana Etnea.

Il piccolo, secondo quanto si è appreso, stava facendo il bagno con una altra bambina in una piccola piscina fuori terra. Pare che la nonna fosse in cucina al momento dei fatti. Il nipotino sarebbe annegato in pochi centimetri di acqua. Vani i soccorsi dei familiari che lo hanno tirato fuori mentre era in acqua, privo di sensi e in gravi condizioni.

Sul posto i sanitari del 118 intervenuti per rianimarlo e i carabinieri di Giarre. Ma anche i loro tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Il bambino sarebbe deceduto poco dopo.

La procura di Catania ha sequestrato la salma e disposto l’autopsia per accertare le cause del tragico decesso. La nonna del bambino è indagata per omicidio colposo come atto dovuto per potere eseguire l’accertamento medico legale come incidente probatorio.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Giarre.

Una disgrazia molto simile è avvenuta qualche giorno fa ad Asti, dove un bambino di 2 anni era stato trovato riverso nella piscina privo di sensi. Con lui in casa c'era solo la nonna. Il piccolo è poi deceduto al Regina Margherita di Torino ed ora la signora deve rispondere di omicidio colposo. E un mese fa un altro dramma analogo si è consumato a Cavazzale di Monticello Conte Otto (Vicenza): un bambino di 2 anni annegato in piscina. Pare che il piccolo vi si fosse avvicinato alla senza essere per poi scivolare in acqua. I genitori se ne erano accorti troppo tardi.