Vicenza, scivola nella piscina di casa e annega: morto un bimbo di soli 2 anni Un bimbo di 2 anni è annegato nella piscina di casa dopo essere scivolato. Il piccolo è purtroppo deceduto nonostante i tentativi disperati di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di archivio

Un bimbo di 2 anni è morto annegato nella piscina di un'abitazione di Cavazzale di Monticello Conte Otto (Vicenza). Stando a quanto reso noto finora, i primi ad accorgersi dell'accaduto sono stati i genitori del bimbo che hanno lanciato l'allarme. Sul posto è giunto il personale del Suem 118 che ha provato a lungo a rianimarlo, senza però riuscirci. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso del bimbo.

Il piccolo si sarebbe avvicinato alla piscina senza essere visto ed è poi scivolato in acqua. Il bimbo è morto annegato nella piscina che si trova nel cortile dell'abitazione. Non una gonfiabile, dunque, ma una piscina vera e propria con bordo a sfioro dell'acqua. La tragedia si è verificata intorno alle 17.30 di oggi in via Monte Cengio.

I genitori del bimbo sono stati i primi ad allertare il 118 dopo essersi accorti che il piccolo era in acqua. L'autoambulanza è arrivata poco dopo e la coppia, disperata, ha dovuto lasciare il minore nelle mani dei medici e degli infermieri. Dopo un lungo tentativo per rianimarlo, i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso. Le condizioni in cui il piccolo è stato trovato erano troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Thiene (Vicenza) che dovranno ascoltare i due genitori e capire la dinamica dei fatti. Un dramma simile si era verificato pochi giorni fa a Parma, dove una bimba di un anno e mezzo è morta in una piscinetta gonfiabile.

Un dramma simile, il 4 luglio si era verificato anche a Novi di Modena: un piccolo di 2 anni è deceduto per annegamento nella piccola piscina che i genitori avevano montano davanti a casa per festeggiare il compleanno della sua sorellina.